Нагельсманн позвонил Нойеру и объяснил, почему Мануэль не будет капитаном сборной Германии

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн объяснил Мануэлю Нойеру, почему тот не будет капитаном сборной.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, тренер сборной Германии провел телефонный разговор с Нойером, в ходе которого сообщил и объяснил вратарю «Баварии» решение забрать у него капитанскую повязку.

«Да, я говорил с Нойером по телефону. Мануэль хорошо отреагировал. Он профессионал», – подтвердил факт звонка Нагельсманн.

Отмечается, что Нойер согласился с принятым решением. Вратарь будет выступать за сборную под руководством Нагельсманна. Однако место в составе ему не гарантировано, он будет вынужден бороться за него.

Напомним, ранее капитаном сборной Германии стал Илкай Гюндоган. Нойер долго время не играл из-за травмы.

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6 комментариев

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rtkcdgzt86
Для начала он в неё ещё не попал
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deadjoker
Скорее сказал что в сборной Нойер закончил. Учитывая их конфликт, это ожидаемо.
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Назар Игорь
Для Нагельсмана авторитетов нет, правильный мужик. Однако сейчас появятся версии что дело в клубной принадлежности Нойера, а как Бавария по-свински обошлась с Нагельсманом всем известно.
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zzzeeerrrooo
Ответ Назар Игорь
Для Нагельсмана авторитетов нет, правильный мужик. Однако сейчас появятся версии что дело в клубной принадлежности Нойера, а как Бавария по-свински обошлась с Нагельсманом всем известно.
Нагельсман для Нойера тоже не авторитет
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TravenS
Это логично, ведь Нойер был одним из тех, кто сливал Нагельсманна (из-за того, что тот убрал из штаба тренера вратарей). На кой ему тот, кто воду баламутит
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<~Inter~>
Ну так он прав. Непонятно в какой форме Нойер вернётся, а статус капитана гарантировал бы ему место в составе
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