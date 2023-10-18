Нагельсманн позвонил Нойеру и объяснил, почему Мануэль не будет капитаном сборной Германии

Юлиан Нагельсманн объяснил Мануэлю Нойеру, почему тот не будет капитаном сборной.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild, тренер сборной Германии провел телефонный разговор с Нойером, в ходе которого сообщил и объяснил вратарю «Баварии» решение забрать у него капитанскую повязку.

«Да, я говорил с Нойером по телефону. Мануэль хорошо отреагировал. Он профессионал», – подтвердил факт звонка Нагельсманн.

Отмечается, что Нойер согласился с принятым решением. Вратарь будет выступать за сборную под руководством Нагельсманна. Однако место в составе ему не гарантировано, он будет вынужден бороться за него.

Напомним, ранее капитаном сборной Германии стал Илкай Гюндоган. Нойер долго время не играл из-за травмы.

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