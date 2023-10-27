Нойер сыграет против «Дармштадта» – впервые после 10-месячного перерыва

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Дармштадт Футбол

Мануэль Нойер сыграет против «Дармштадта».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, решение об участии 37-летнего голкипера в завтрашнем матче Бундеслиги уже принято.

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

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61 комментарий

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Михо
Добро пожаловать на поле, Капитан) хотя мы злимся еще на тебя, давай искупай игрой😃
+49
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Ура!!!
Здоровья капитану Баварии и пусть вернется на прежний уровень!!
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Кефтеме
Ответ Tollie
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Какой класс у Дармштадта , 5й класс?
+21
-2
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Alex1104
Надеюсь, что в контракт внесли запрет на горные лыжи. Скоро опять сезон...
+16
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Grachev
С возвращением легенда !!!
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SpilightTwarkle
Удачи!
Надеюсь в скором времени вернется на свой уровень.
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Harryck
Самое главное, что к новому лыжному сезону успел
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да любого игрока. Уже Модрич, Мбаппе, Месси, Роналду у нас в команде играли. Я даже тут смысла отвечать ничего не вижу. Ты озвучил обсалютно любой топ клуб в наше время. Любой клуб покупает игроков за громадные деньги, особенно в апл, так как это АПЛ, и такой сейчас рынок. И за 100 лямов тоже все топ клубы игроков берут. Баварию с 30-ти летним Кейном за 100 лямов передаёт привет. Довожу до сведения, что и Сити и Баварию одинаковое количество раз купили игрока за 100лямов. Только вот у Сити этот ценник более оправдан. Грилиш переходил из клуба апл в другой топ клуб апл, имея Английский паспорт, и в возрасте 25 лет. Да ещё учти, что для Сити всегда делают наценку на трансфер другие клубы. Хотя, даже я считаю, что Грилиш за такие деньги - это бред, и он выбивается из трансферов Сити последних лет. Если Грилиша убрать, то Сити много и не тратил в последние годы.
Ох эти школьники, Бавария сама заработала эти деньги и хоть за 200 млн купит игрока, а когда шейхи решили поиграться и без разбора покупают игроков и Сити тут вообще не при чем это называется мешок без истории)

Узбакойся и радуйся пластмассовым кубкам
Ровняться на такие топ клубы как Бавария или Реал, еще не доросли cocyнки
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Le_Mogul
Хорошая новость для Баварии
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я то настоящим живу, а вы, фанаты Баварии, живёте прошлым, величием, и достижениями 70-ти летней давности.
Вот что бывает когда математику прогуливаешь, хотя видно что ты вообще все предметы прогуливал)
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Бавария сейчас сделала бы всё, что бы равняться на Сити, и быть как Сити. Ты о чём вообще? Думаешь руководители Баварии не завидуют Сити, тому как Сити ведёт дела, и грамотно всё делает? Ахаха, наивный.
Мде, ладно живи в своём выдуманном мире, это не наша проблема)
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danteeeq
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
передо мной
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Так значит вы подтверждаете то, что у Сити есть история. Если не было бы, не завидовали, исходя из твоих слов.
Понимаю что у новоиспечённого глора сити голова не особо варит, поясняю: завидовать нечему
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Джелил Гарлыев
ЛЧ наш 🥰
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Egorushka56
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лучший вратарь чемпионата мира 2018 возвращается.
А клуб с историей - это Сити у тебя что ли? Одну ЛЧ выиграли и окрылились? Или ты на кафель головой упал при рождении?
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a2wai
Неплохо.
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Ilya Krapivchenko
Ответ Михо
Добро пожаловать на поле, Капитан) хотя мы злимся еще на тебя, давай искупай игрой😃
Если он в воротах будет играть хотя бы также как Ульрайх а ногами также как играл то большего и не надо)
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Arsinyo
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль самые титулованные клубы Англии ту пока свой клуб с "историей" в этот список не суй)))
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Jor Hakobyan
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не надо оскорблять лучшего вратаря чемпионата мира 2018 года.
6 месячная история. Клуб у которого самая малая история. Ниже этой метки считается клуб без истории. Перчатки Нойера дороже вашей истории.
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
До чего мы дожили, фанат Баварии завидует истории Сити.
Завидовать тому чего нет, невозможно)
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M_T_S
Смешанные чувства, с одной стороны- Нойер легенда Баварии, хочется, чтоб вернулся на прежний уровень и играл бы ещё пару лет. С другой стороны, может пора уже начать смотреть в будущее, в таких играх Перетцу шанс давать.
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Фанат футбола 777
Да, по нему мы соскучились
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Улыбайся
Ответ M_T_S
Смешанные чувства, с одной стороны- Нойер легенда Баварии, хочется, чтоб вернулся на прежний уровень и играл бы ещё пару лет. С другой стороны, может пора уже начать смотреть в будущее, в таких играх Перетцу шанс давать.
Да стремно даже, как-то , ладно бы лет 20-ть было, а тут 37 и год простоя , хз , как он сейчас играть будет. Ульрайх вот ,какой кураж сейчас поймал , последние игры прям тащил. Вообщем , будем смотреть.
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Михо
Ответ Ilya Krapivchenko
Ох эти школьники, Бавария сама заработала эти деньги и хоть за 200 млн купит игрока, а когда шейхи решили поиграться и без разбора покупают игроков и Сити тут вообще не при чем это называется мешок без истории) Узбакойся и радуйся пластмассовым кубкам Ровняться на такие топ клубы как Бавария или Реал, еще не доросли cocyнки
Хорошо сказано, Камрад👍🏻😃
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Ilya Krapivchenko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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В пик какой конкуренции?

Когда покупали на громадные деньги, которые сами бы не заработали за 100 лет, любого игрока ))
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