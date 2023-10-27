Нойер сыграет против «Дармштадта» – впервые после 10-месячного перерыва
Мануэль Нойер сыграет против «Дармштадта».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, решение об участии 37-летнего голкипера в завтрашнем матче Бундеслиги уже принято.
Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.
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Здоровья капитану Баварии и пусть вернется на прежний уровень!!
Надеюсь в скором времени вернется на свой уровень.
Узбакойся и радуйся пластмассовым кубкам
Ровняться на такие топ клубы как Бавария или Реал, еще не доросли cocyнки
Когда покупали на громадные деньги, которые сами бы не заработали за 100 лет, любого игрока ))