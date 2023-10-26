У Холанда 37 голов в ЛЧ до 25-летия, у Мбаппе – 42, у Роналду – 21. Больше всех у Месси – 51
Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – в топ-3 по голам в Лиге чемпионов до 25-летия.
Форвард «Ман Сити» вчера сделал дубль против «Янг Бойз» (3:1). Нападающий «ПСЖ» поразил ворота «Милана» (3:0).
У Холанда теперь 37 голов в Лиге чемпионов. У Мбаппе – 42. Обоим форвардам до 25 лет.
Больше всех до 25-летия забил Лионель Месси – 51 гол.
При этом у рекордсмена по голам в Лиге чемпионов Криштиану Роналду был 21 мяч до 25 лет.
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А чемпионат мира главнейщий турнир для лучших футболистов.
Занавес.
Роналду - 21
Месси - 51
По итогам карьеры:
Роналду - 141
Месси - 129
Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3
И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7
Занавес
Роналду лучше, нет Месси лучше!
Закрой рот, он лучше!
Нет, этот лучше!
Почему то напомнило, словно бабки ругаются, чей ребёнок со двора лучше.
Приводят какие то статистики, где и у одного и второго супер космические показатели и вместо уважения к обоим, принижение достоинств одного и оды хвалы к другому, расслабьтесь ребята, никому ничего не нужно доказывать, оставайтесь при своём мнении, если вам так легче, но ни в коем случае не стоит навязывать его кому то.
Для некоторых лучшим был и есть Пеле, для других Марадона, для меня лучшим был Роналдиньо и всегда им останется наверное, даже Месси со своими золотыми мячами не смог меня впечатлить так, как это делал Ронни, так что, сколько людей, столько и мнений.
За это мы и любим футбол.
Входит в символическую сборную чемпионата мира 2002 по версии FIFA
Входит в символическую сборную чемпионата мира 2006 по версии FIFA
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: 16 голов
Лучший бомбардир в истории сборной Германии: 71 гол
Занимает 2 место по числу сыгранных матчей за сборную: 137 матчей
Занимает 1 место по числу выигранных матчей за сборную на чемпионатах мира: 17 матчей
Единственный футболист, завоевавший 4 медали 4 чемпионатов мира подряд
Единственный футболист, забивавший на трёх подряд чемпионатах мира не менее 4 мячей
Единственный футболист, забивавший на четырёх подряд чемпионатах мира не менее 2 мячей
Единственный футболист, сыгравший на 3 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд
Единственный футболист, забивавший на 2 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд (ЧМ 2002, ЧМ 2006, ЧЕ 2008, ЧМ 2010, ЧЕ 2012, ЧМ 2014)
Скора Мбапе и Холанд тебе докажут , как надо бегать и стать лучшим бомбардиром ЛЧ. А пешком этого не способен НИКТО.
Даже кризисную барсу кинул и убежал в псж и все равно ничего не набил там в лч)