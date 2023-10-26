У Холанда 37 голов в ЛЧ до 25-летия, у Мбаппе – 42, у Роналду – 21. Больше всех у Месси – 51

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – в топ-3 по голам в Лиге чемпионов до 25-летия.

Форвард «Ман Сити» вчера сделал дубль против «Янг Бойз» (3:1). Нападающий «ПСЖ» поразил ворота «Милана» (3:0). 

У Холанда теперь 37 голов в Лиге чемпионов. У Мбаппе – 42. Обоим форвардам до 25 лет. 

Больше всех до 25-летия забил Лионель Месси – 51 гол.  

При этом у рекордсмена по голам в Лиге чемпионов Криштиану Роналду был 21 мяч до 25 лет.

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202 комментария

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Даулет Сарсенбин
Мбаппе осталось 3 тура, а потом уже 25 стукнет, а вот Холланд как раз-таки может этот рекорд побить у него еще 2 года есть
+99
-3
+96
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Федя Букин
Ответ Artem Piatkov
Голы до 25-летия: Роналду - 21 Месси - 51 По итогам карьеры: Роналду - 141 Месси - 129 Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3 И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7 Занавес
Хави с Иньестой ушли, голы и закончились, как и победы в ЛЧ.
+145
-64
+81
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Иногда Закусывай
+70
-16
+54
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Барберис
Ответ Artem Piatkov
Голы до 25-летия: Роналду - 21 Месси - 51 По итогам карьеры: Роналду - 141 Месси - 129 Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3 И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7 Занавес
Месси чемпион мира, а у Роналду ноль голов в плей-офф чемпионата мира.
А чемпионат мира главнейщий турнир для лучших футболистов.

Занавес.
+66
-31
+35
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Homelender_666
Ответ Artem Piatkov
Голы до 25-летия: Роналду - 21 Месси - 51 По итогам карьеры: Роналду - 141 Месси - 129 Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3 И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7 Занавес
Зачем ты приводишь эту статистику? По веткам бегаешь с этими цифрами. По всем ключевым показателям Месси лучше Роналду. Он как игрок более разносторонний. Но это никак не отменяет величие Роналду.
+62
-29
+33
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Ранджелкович
Ответ Artem Piatkov
Голы до 25-летия: Роналду - 21 Месси - 51 По итогам карьеры: Роналду - 141 Месси - 129 Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3 И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7 Занавес
а статистику голевых передач и смену позиции Месси, когда он начал глубже играть, мы не будем учитывать, да
+46
-18
+28
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Artem Piatkov
Голы до 25-летия:

Роналду - 21
Месси - 51

По итогам карьеры:

Роналду - 141
Месси - 129

Уже молчу, что в плей-офф у Роналду 67+15 против 49+12 у покорителя Боливии, а начиная с 1/4, разгромные 25+3 против 12+3

И по голам со штрафных 12 против 5 в пользу КР7

Занавес
+141
-117
+24
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Акира_1
Мне нравится, как Холанд может исчезнуть на несколько матчей, после чего его все называют продуктом Пиара и Де Брюйне, а потом положить похоронные Янг Бойсу и Шеффилду условному, и сразу для всех он топище.
+25
-5
+20
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
Месси, например, в ЛЧ тоже в основном лудогорцам забивал, реалам и бавариям он забил мячей 10 в сумме. Он вообще все голы почти в группах забивал, но это не мешает ослепленным фанатам орать на каждом углу, что он лучший)
Какой же ты смешной, только топ клубам АПЛ он положил 27 голов))
+27
-9
+18
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Ранджелкович
Ответ Artem Piatkov
Ну так по ассистам 42 против 40
На 20 игр меньше сыграл Месси, Месси в среднем понадобится на гол 105 минут, а Роналду 114, на голевую передачу 80 у Месси, а у Роналду 88. Это если брать только Лигу Чемпионов, так что статистику чуть лучше изучай, прежде чем писать комментарии.
+28
-12
+16
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Экселлент
Комментарии под постом, это просто болезнь какая-то 🤦‍♂️
Роналду лучше, нет Месси лучше!
Закрой рот, он лучше!
Нет, этот лучше!
Почему то напомнило, словно бабки ругаются, чей ребёнок со двора лучше.
Приводят какие то статистики, где и у одного и второго супер космические показатели и вместо уважения к обоим, принижение достоинств одного и оды хвалы к другому, расслабьтесь ребята, никому ничего не нужно доказывать, оставайтесь при своём мнении, если вам так легче, но ни в коем случае не стоит навязывать его кому то.
Для некоторых лучшим был и есть Пеле, для других Марадона, для меня лучшим был Роналдиньо и всегда им останется наверное, даже Месси со своими золотыми мячами не смог меня впечатлить так, как это делал Ронни, так что, сколько людей, столько и мнений.
+14
-4
+10
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Игорь М.
Ответ Дмитрий Рабко
А не потому ли Лёня рванул в "Интер", что прекрасно осознавал, что уже в конце октября можно будет сидеть на берегу Атлантики и спокойно есть пиццу, пить колу и поплёвывать в набегающие волны. А у арабов и в декабре придётся выходить на поле.
а не потому ли, что оттуда всяко ближе к Аргентине, не нужно соблюдать средневековые законы, и давать журналистам поводы для сравнения с покорителем пустыни?)
+13
-4
+9
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trlkam
Ответ Михаил Софронов
лысый не позволит рекорду быть, он за месси
Бред
+9
0
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danteeeq
Ответ Artem Piatkov
Поэтому Месси организовуют товарки с Кюрасао, Эстонией и Никарагуа, потому что он не одержим рекордами и "не набивает статистику на слабых командах" 🤡
Ну так и твой сладкий не прочь трешечку отгрузить условному Люксембургу)
+12
-5
+7
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Anvar Umarov
К сведению, Холланду 23, и 14 голов до Месси, думаю в таком темпе он улучшить результат, но считают ли Холланда лучше Месси?
+14
-9
+5
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MaaRek
Бредовая статистика, учитывая что Холанду ещё 2 года до 25. Какой смысл сравнивать его стату со статой тех, кому уже 25. Вот Мбаппе можно, ему уже скоро 25.
+6
-2
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99cm5djnc4
Ответ Федя Букин
Хави с Иньестой ушли, голы и закончились, как и победы в ЛЧ.
Ты футбол с какого года начал смотреть?
+8
-4
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milya ololo
Ответ Anvar Umarov
К сведению, Холланду 23, и 14 голов до Месси, думаю в таком темпе он улучшить результат, но считают ли Холланда лучше Месси?
Считается ли Лев Яшин лучше Месси?
+8
-4
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Экселлент
Ответ Экселлент
Комментарии под постом, это просто болезнь какая-то 🤦‍♂️ Роналду лучше, нет Месси лучше! Закрой рот, он лучше! Нет, этот лучше! Почему то напомнило, словно бабки ругаются, чей ребёнок со двора лучше. Приводят какие то статистики, где и у одного и второго супер космические показатели и вместо уважения к обоим, принижение достоинств одного и оды хвалы к другому, расслабьтесь ребята, никому ничего не нужно доказывать, оставайтесь при своём мнении, если вам так легче, но ни в коем случае не стоит навязывать его кому то. Для некоторых лучшим был и есть Пеле, для других Марадона, для меня лучшим был Роналдиньо и всегда им останется наверное, даже Месси со своими золотыми мячами не смог меня впечатлить так, как это делал Ронни, так что, сколько людей, столько и мнений.
Например, я всю дорогу болею за Барсу, с малых лет, но когда играл Ювентус с Реалом в лиге чемпионов,естественно желал чтобы Юве прошёл дальше, но когда Роналду забил свой знаменитый гол через себя, я просто на автомате встал и начал аплодировать.
За это мы и любим футбол.
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Anatoly_B
Ответ Акира_1
Мне нравится, как Холанд может исчезнуть на несколько матчей, после чего его все называют продуктом Пиара и Де Брюйне, а потом положить похоронные Янг Бойсу и Шеффилду условному, и сразу для всех он топище.
Ну в прошлом сезоне он показал свой уровень. Топовый нападающий который может еще хорошо прибавить
+4
-1
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llolishe
Ответ Greatest Of All Time
Месси 21 результативных действий на ЧМ, Пеле 20. Нет там никаких Клозе.
Клозе

Входит в символическую сборную чемпионата мира 2002 по версии FIFA
Входит в символическую сборную чемпионата мира 2006 по версии FIFA
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: 16 голов
Лучший бомбардир в истории сборной Германии: 71 гол
Занимает 2 место по числу сыгранных матчей за сборную: 137 матчей
Занимает 1 место по числу выигранных матчей за сборную на чемпионатах мира: 17 матчей
Единственный футболист, завоевавший 4 медали 4 чемпионатов мира подряд
Единственный футболист, забивавший на трёх подряд чемпионатах мира не менее 4 мячей
Единственный футболист, забивавший на четырёх подряд чемпионатах мира не менее 2 мячей
Единственный футболист, сыгравший на 3 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд
Единственный футболист, забивавший на 2 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд (ЧМ 2002, ЧМ 2006, ЧЕ 2008, ЧМ 2010, ЧЕ 2012, ЧМ 2014)
+7
-4
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Greatest Of All Time
Ответ Vitto
*Ходил
Тогда он инопланетянин, ходить и забить 129 голов в ЛЧ. Есть кто ещё в истории футбола кто ходил и забил 129 голов????
Скора Мбапе и Холанд тебе докажут , как надо бегать и стать лучшим бомбардиром ЛЧ. А пешком этого не способен НИКТО.
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Greatest Of All Time
Ответ Dexter Morgan
Роналду феноменально играл на позиции крайнего полузащитника. А все вышеперечисленные были всегда форвардами.
Врёшь, Рюналду был вратарём первые 2 сезона в МЮ. Потом он стал полузащитником и выиграл 5 раз ПЛЕЙМЕЙКЕР года. А вот нападающий Месси 0 ПЛЕЙМЕЙКЕР года.
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Varbi4
Ответ Пятая гайка Леброна
Месси не одержимый рекордами в отличие от Пенальду Лео мог остаться в Европе и спокойно раздавить всю статистику Кристины в ЛЧ, тем более что в среднем за игру у Месси и голов, и ассистов больше (фаны Кришти об этом скромно умалчивают). Но решил спокойно в удовольствие доиграть в Майами
Но ведь месси последние годы вылета из лч и не мог там ничего?)
Даже кризисную барсу кинул и убежал в псж и все равно ничего не набил там в лч)
+6
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llolishe
Ответ VERBLYUD
Пеле, Марадона, Роналдо - Легенды ЧМ Роналду, Рауль, Бензема - Легенды ЛЧ 👑Месси - одновременно Отец и в ЛЧ, и на ЧМ👑
Где Клозе?
+8
-5
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