У Холанда 37 голов в ЛЧ до 25-летия, у Мбаппе – 42, у Роналду – 21. Больше всех у Месси – 51

Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – в топ-3 по голам в Лиге чемпионов до 25-летия.

Форвард « » вчера сделал дубль против «Янг Бойз» (3:1). Нападающий « » поразил ворота «Милана» (3:0).

У Холанда теперь 37 голов в Лиге чемпионов. У Мбаппе – 42. Обоим форвардам до 25 лет.

Больше всех до 25-летия забил – 51 гол.

При этом у рекордсмена по голам в чемпионов был 21 мяч до 25 лет.

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