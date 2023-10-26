«У Беллингема есть потенциал стать таким же игроком, как Зидан, если не лучше. Но он только начинает и выиграл очень мало». Оуэн о хавбеке «Реала»

Майкл Оуэн оценил потенциал Джуда Беллингема.

«У Беллингема есть потенциал стать таким же хорошим игроком, если не лучше, чем . Он уже исключительный игрок, и я говорил о нем много хорошего, но совсем другое дело сравнивать его с другими великими игроками, когда он буквально только начинает карьеру и выиграл очень мало.

Но он, конечно, интересный и многообещающий игрок, у него отличный настрой, и я не вижу, где он может споткнуться на своем жизненном пути. У него есть потенциал быть на вершине, с великими, но это именно потенциал, пока что он выиграл очень мало. Так что речь только о потенциале.

Так что я пока не могу поставить его в один ряд с Зиданом, величайшим игроком, с которым я играл. Если вы поставите его в один ряд с Зиданом, то поставите его в один ряд с другими великими игроками, входящими в топ-10 всех времен. Эти люди выиграли множество «Золотых мячей», ЧМ и много чего еще, но у него, безусловно, большой потенциал», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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