«У Беллингема есть потенциал стать таким же игроком, как Зидан, если не лучше. Но он только начинает и выиграл очень мало». Оуэн о хавбеке «Реала»

Теги Майкл Оуэн Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Майкл Оуэн оценил потенциал Джуда Беллингема.

«У Беллингема есть потенциал стать таким же хорошим игроком, если не лучше, чем Зидан. Он уже исключительный игрок, и я говорил о нем много хорошего, но совсем другое дело сравнивать его с другими великими игроками, когда он буквально только начинает карьеру и выиграл очень мало.

Но он, конечно, интересный и многообещающий игрок, у него отличный настрой, и я не вижу, где он может споткнуться на своем жизненном пути. У него есть потенциал быть на вершине, с великими, но это именно потенциал, пока что он выиграл очень мало. Так что речь только о потенциале.

Так что я пока не могу поставить его в один ряд с Зиданом, величайшим игроком, с которым я играл. Если вы поставите его в один ряд с Зиданом, то поставите его в один ряд с другими великими игроками, входящими в топ-10 всех времен. Эти люди выиграли множество «Золотых мячей», ЧМ и много чего еще, но у него, безусловно, большой потенциал», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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20 комментариев

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ZA.RMA
Весь мир видит и говорит о таланте Джуда и только хейтеры(б) спортс пытаются это отрицать.

Как же типично и смешно это выглядит)
+20
-3
+17
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Wild91688
Риго,Зидан поставил на колени всю Бразилию в 1998 и 2006 годах вместе с ронльдиньо,успакойся и вытри сопли
+19
-4
+15
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Rio de Janeiro
Ответ rigobersong
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Закончил на коленях перед Роналдиньо это в четвертьфинале ЧМ-2006?
+13
-3
+10
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pit4er
Если сравнивать с Зиданом и его достижениями, то надо сравнивать по возрасту. Джуд свой первый и единственный трофей (Кубок Германии) в 17 лет взял. Зидан первый трофей выиграл в 22, то есть на 5 лет позже – кубок Интертото с Бордо. В топ-клубе и вовсе начал играть только в 24 года, за сборную с 22. Так что пока англичанин даже с сильным опережением графика идёт, со сборной уже есть серебро Евро. Будем надеяться, всё получится
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raiska123
Ответ GuruFutbola
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Малыш
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ML26
Ответ Wild91688
Риго,Зидан поставил на колени всю Бразилию в 1998 и 2006 годах вместе с ронльдиньо,успакойся и вытри сопли
Он не родился тогда ещё, оставь его
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Виктор Никитин
ну к 20 годам он лучше
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xDe xDe
Ответ ZA.RMA
Весь мир видит и говорит о таланте Джуда и только хейтеры(б) спортс пытаются это отрицать. Как же типично и смешно это выглядит)
У Майкла самая взвешенная позиция. Да, у Джуда есть всё, чтобы стать футболистом поколения, сравняться с легендами прошлых, а то и превзойти. Но его рано сажать сейчас на Эверест. Большая карьера у него только началась, а топами становятся на дистанции.
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Ded Delvin
Ответ ZA.RMA
Весь мир видит и говорит о таланте Джуда и только хейтеры(б) спортс пытаются это отрицать. Как же типично и смешно это выглядит)
Ну вы ещё учитывайте, что он из Англии. Любой английский игрок изначально в англоязычной прессе выше котируется, чем такого же уровня не английский) А англоязычная пресса давлеет над остальными, так как по всей Европе знают английский. Джуд конечно хорош, но вот настолько ли как его назваливают в прессе это вопрос.
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