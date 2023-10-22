Пеп о смерти Чарльтона: «Люблю Англию за то, как здесь заботятся о легендах, они остаются частью клубов. Сэр Бобби представлял «МЮ» и английский футбол, как никто другой»

Пеп Гвардиола высказался о смерти Бобби Чарльтона.

«Когда он завершил карьеру, я уже родился, так что я видел его лучшие моменты. Сожалею от имени семьи «Манчестер Сити» перед его семьей, перед семьей «Манчестер Юнайтед», перед английским футболом. Такой игрок и личность представляют английский футбол так, как никто другой не может.

Мы все выражаем соболезнования его семье. На следующей неделе, когда мы приедем на «Олд Траффорд», мы отдадим дань уважения. Я люблю эту страну за многие вещи, одна из них – это то, как здесь заботятся о легендах. Они являются частью клуба, они путешествуют и представляют его.

Сэр Бобби Чарльтон представлял «Юнайтед» и английский футбол, как никто другой», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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