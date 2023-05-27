Депутат Свищев об играх БРИКС в России: «Любую возможность должны использовать. Мы видим, как пытаются забанить все, что связано с российским спортом»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Дмитрий Свищев высказался о возможном проведении игр БРИКС в России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по проведению Игр БРИКС на территории страны. 

«Любую возможность мы должны использовать. Основная задача – и наша, и РФС – это обеспечить возможность нашей национальной команды не растерять, а наоборот, развивать ее. Быть на пике и так далее. Для этого необходимо играть.

Ситуация в мире непростая, с российским спортом очень сложная, и мы видим, как пытаются забанить все, что связано с российским спортом.

Одновременно это должно подстегивать наши организации, в том числе и Российский футбольный союз, для того, чтобы обеспечить возможность нашей команде играть.

Как это сделать? Это разговорный процесс, переговоры с федерациями, с министрами спорта, с клубами и спортсменами. Необходимо и дальше вести такую работу. Это нужно делать, это обязанность президентов федераций, и в том числе президента РФС. Необходимо продолжать диалог не только со своими коллегами из других федераций, а также с представителями ФИФА и УЕФА», – сказал депутат Госдумы. 

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6 комментариев

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Mechel**
Ситуация в мире нормальная, это у вас непростая, изгои))
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Pb-SE
Сборная Бразилии с нетерпением ждёт возможности сразиться со сборными России, Китая, Индии и ЮАР.
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Melnikov1968
Ты используешь любую возможность, чтобы набить свой карман. А лицо помыть забываешь.
+8
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Сергей Жарковский
Ответ Melnikov1968
Ты используешь любую возможность, чтобы набить свой карман. А лицо помыть забываешь.
Какая отвратительная рожа!
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filippa
вы на эти деньги кипите пацанам термуху и тепловизоры с брониками !
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Геннадий Тёкин
Ответ Pb-SE
Сборная Бразилии с нетерпением ждёт возможности сразиться со сборными России, Китая, Индии и ЮАР.
В хоккей?))
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