Депутат Свищев об играх БРИКС в России: «Любую возможность должны использовать. Мы видим, как пытаются забанить все, что связано с российским спортом»

Дмитрий Свищев высказался о возможном проведении игр БРИКС в России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по проведению Игр БРИКС на территории страны.

«Любую возможность мы должны использовать. Основная задача – и наша, и – это обеспечить возможность нашей национальной команды не растерять, а наоборот, развивать ее. Быть на пике и так далее. Для этого необходимо играть.

Ситуация в мире непростая, с российским спортом очень сложная, и мы видим, как пытаются забанить все, что связано с российским спортом.

Одновременно это должно подстегивать наши организации, в том числе и Российский футбольный союз, для того, чтобы обеспечить возможность нашей команде играть.

Как это сделать? Это разговорный процесс, переговоры с федерациями, с министрами спорта, с клубами и спортсменами. Необходимо и дальше вести такую работу. Это нужно делать, это обязанность президентов федераций, и в том числе президента РФС. Необходимо продолжать диалог не только со своими коллегами из других федераций, а также с представителями ФИФА и УЕФА», – сказал депутат Госдумы.

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