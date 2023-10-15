Защитник «Барсы» Кристенсен о старте Беллингема в «Реале»: «Это раздражает. Джуд покорил Ла Лигу. Я уже не знаю, сколько у него голов»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Андреас Кристенсен Джуд Беллингем Футбол

Андреас Кристенсен выразил раздражение успешным стартом Джуда Беллингема.

«[Его старт] раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он добивается. В последних матчах Джуд забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил.

Он покорил Ла Лигу в этих первых матчах. Это правда, что «Мадрид» подписал отличного игрока, который может стать ключевым во многих матчах», – сказал защитник «Барселоны».

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11 комментариев

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SaH4r.
Джуд лютый топ, чую в Класико нам немало проблем принесёт
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Эксперт Спортс
Ответ rigobersong
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Я понимаю что ты являешься ярым фаном Барсы, но оскорблять так это слишком. Это не для вашего возраста
+9
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vk5w6rqvxx
Ответ Эксперт Спортс
Я понимаю что ты являешься ярым фаном Барсы, но оскорблять так это слишком. Это не для вашего возраста
Это же ригоберка, отмор даже среди барсафанов
+4
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Футбол_это_жизнь
Пока в единственном своем большом матче против Атлетико Джуд был не очень! Надеюсь и против барсы будет ему не просто!
+5
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madrilenos
Ответ Футбол_это_жизнь
Пока в единственном своем большом матче против Атлетико Джуд был не очень! Надеюсь и против барсы будет ему не просто!
а кто был очень в Дерби? только если Анчелоти очень намудрил со схемой
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rigobersong
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Евгений Шазиев
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Да, Джуд вошёл, как влитой.
А вот Гюлера, лучше бы Барса купила. Он не под игру Реала.
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jam.football
Хороший трансфер. Я как болельщик Барсы могу поздравить мадридистов, что подписали перспективного топа, который уже даёт результат
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Игорь Климов
Нужно признать, что у Беллингема лучший дебют за Реал в XXI веке.
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