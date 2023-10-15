Защитник «Барсы» Кристенсен о старте Беллингема в «Реале»: «Это раздражает. Джуд покорил Ла Лигу. Я уже не знаю, сколько у него голов»

Андреас Кристенсен выразил раздражение успешным стартом Джуда Беллингема.

«[Его старт] раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он добивается. В последних матчах забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил.

Он покорил в этих первых матчах. Это правда, что « » подписал отличного игрока, который может стать ключевым во многих матчах», – сказал защитник «Барселоны».

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