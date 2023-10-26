Форвард «Зенита» Сергеев: «Россия – все для меня. Это моя родина, которую я люблю. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны»

Иван Сергеев рассказал об отношении к России и вызовам в национальную сборную.

Форвард «Зенита» дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кении (2:2).

– Что для тебя вообще значит приезжать в сборную?

– Для меня это почет. Россия – все для меня. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны. Это моя родина, которую я люблю. Если я приехал, значит должен играть за свой флаг. У меня ни разу в голове не возникало вопросов, зачем я еду в сборную, – сказал Сергеев..

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