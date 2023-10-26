Форвард «Зенита» Сергеев: «Россия – все для меня. Это моя родина, которую я люблю. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев рассказал об отношении к России и вызовам в национальную сборную.

Форвард «Зенита» дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кении (2:2).

– Что для тебя вообще значит приезжать в сборную?

– Для меня это почет. Россия – все для меня. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны. Это моя родина, которую я люблю. Если я приехал, значит должен играть за свой флаг. У меня ни разу в голове не возникало вопросов, зачем я еду в сборную, – сказал Сергеев..

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9 комментариев

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Егор Ковалёв
Ответ Александр Суворов
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Переходи на главную и там новости смотри, если тебе такие ни к чему.
+19
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Сергей48
Прекрасные слова, Иван! Вот так если будет каждый игрок думать, выступая за свою страну и флаг🇷🇺, то и сборная будет сильной и волевой командой ✊
+20
-9
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Сергей Жарковский
Ничего не буду о патриотизме, просто Ваня хороший игрок!
+4
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Dinamik1
Мы так любим Родину что у нас сил не остается на футбол поэтому мы по полю ходим пешком сказал Сергеев.
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Ковид 07.10.52
Ответ Сергей48
Прекрасные слова, Иван! Вот так если будет каждый игрок думать, выступая за свою страну и флаг🇷🇺, то и сборная будет сильной и волевой командой ✊
Говорить и делать - две большие разницы.
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