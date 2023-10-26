Тренер «Жироны»: «Барса» и «Реал» не наши прямые конкуренты. Я буду спокойно смотреть класико как шоу»

Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Ла Лига Жирона Мичел Санчес Класико Футбол

Тренер «Жироны» не считает своими соперниками «Реал» и «Барселону».

Каталонский клуб идет вторым в таблице, уступая «Реалу» по дополнительным показателям и опережая «Барсу» на одно очко. В пятницу «Жирона» примет «Сельту», а в субботу состоится класико.

«Для меня «Барселона» и «Реал» не наши прямые конкуренты.

Сперва у нас матч с «Сельтой», а потом, в случае победы, посмотрим, что может случиться. Я буду спокойно смотреть [класико] как шоу», – сказал Мичел Санчес.

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15 комментариев

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TRUMAN88
Правильно 👍 у вас просто нет конкурентов!)
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Rus Donskoy
а дома ,в семье будет топить за Барселону
+19
-2
+17
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nugoboss
Молодец, человек правильно расценивает свои возможности, абсолютно правильный подход.
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predMBAPPE
для меня шоу эта Жирона, как играют, бьются за каждый мяч, хоть и второй каталонский Но идёт выше Барсы хоть и временно, молодцы ребята 👍 кстати они должны не обижаться а радоваться за то что Барселона забрала у них Ромеу, сомневаюсь что вместе с ним они даже временно забрались на вторую тем более первую строчку 🔥😎👍
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predMBAPPE
Ответ войд
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Правильно, Жирона больше чем МЧК, Барса больше чем Жирона))) неадекват о логике заговорил)()
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Vatikan
Я тоже буду смотреть, как шоу, в этом мы похожи
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ljolik888
Жирона наслаждается игрой и местом в таблице . Так пусть сказка продолжается ! Ну а шоу должно получиться !
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Rachid
Самокритичен Санчес - похвально!!
Чтобы Жироне начать полноценно конкурировать с 2-мя грандами Ла Лиги - шейхам нужно будет потратить ещё не одну сотню нефтедолларов:))
Дистанция сезона проверит амбиции Жироны и ее правомерность или же случайность нахождения в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.
Но сегодняшний момент ситуация с проектом Жирона - напоминает развитие сказки Лестера… а вдруг возьмёт и выстрелит:))
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Михаил Лубянский
Да понятное дело, но за 4 место тяжело, но можно побороться
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Den
тренер Жироны: Барселона и Реал нам не конкуренты, им ещё до нас расти и расти 😎
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TJ tigra
опустил так опустил))
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Артем Загнетов
Ну конкурировать за 5 строчку жирона будет точно не среалом и не с барсой
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