Тренер «Жироны»: «Барса» и «Реал» не наши прямые конкуренты. Я буду спокойно смотреть класико как шоу»

Тренер «Жироны» не считает своими соперниками «Реал» и «Барселону».

Каталонский клуб идет вторым в таблице, уступая « » по дополнительным показателям и опережая «Барсу» на одно очко. В пятницу « » примет «Сельту», а в субботу состоится класико.

«Для меня « » и «Реал» не наши прямые конкуренты.

Сперва у нас матч с «Сельтой», а потом, в случае победы, посмотрим, что может случиться. Я буду спокойно смотреть [класико] как шоу», – сказал .

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