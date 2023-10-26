Тренер «Жироны»: «Барса» и «Реал» не наши прямые конкуренты. Я буду спокойно смотреть класико как шоу»
Тренер «Жироны» не считает своими соперниками «Реал» и «Барселону».
Каталонский клуб идет вторым в таблице, уступая «Реалу» по дополнительным показателям и опережая «Барсу» на одно очко. В пятницу «Жирона» примет «Сельту», а в субботу состоится класико.
«Для меня «Барселона» и «Реал» не наши прямые конкуренты.
Сперва у нас матч с «Сельтой», а потом, в случае победы, посмотрим, что может случиться. Я буду спокойно смотреть [класико] как шоу», – сказал Мичел Санчес.
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Чтобы Жироне начать полноценно конкурировать с 2-мя грандами Ла Лиги - шейхам нужно будет потратить ещё не одну сотню нефтедолларов:))
Дистанция сезона проверит амбиции Жироны и ее правомерность или же случайность нахождения в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.
Но сегодняшний момент ситуация с проектом Жирона - напоминает развитие сказки Лестера… а вдруг возьмёт и выстрелит:))