Левандовски в 35 лет забил за «Барселону» в ЛЧ – это клубный рекорд. Роберт обошел Пике

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА рекорды Антверпен Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в ЛЧ.

Форвард поразил ворота «Антверпена» (5:0, второй тайм) на 19-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов.

Поляк забил в 35 лет и 29 дней. До этого рекорд принадлежал Жерару Пике, отличившемуся в 34 года и 260 дней в игре против киевского «Динамо» в 2021 году.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Zed_patriot
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да, классный был дубль с пенальти, как и оба его отца
+23
-4
+19
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Bazilic
Ответ Artem Piatkov
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Лео в 35 выиграл главный турнир во всем футболе, став лучшим игроком
+14
-1
+13
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Кирилл
Ответ Artem Piatkov
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А как в новости, где фигурируют Левандовски и Пике, вообще появился Роналду ?

О нем никакого даже упоминания нет, но вы умудрились все равно притянуть его )
+9
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XavIniesta2008-2015
Потихоньку набирает форму Левандовски. Он-первый, кто выиграл от более смелой игры Барселоны
+2
0
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Timur Sagitov
А если забил бы Ямал, то стал бы самым молодым автором гола в ЛЧ. Пока что второй самый молодой игрок.
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Serdida Orayew
Ответ Artem Piatkov
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кстати где сейчас Криш играет? не слышно о нем???)))
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predMBAPPE
Ответ justadamso@icloud.com
Молодец Криш, дальше что)?
Он не успел придумать, ответ был неожиданным)
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Hella black
Лёва вот ☝🏼 кто машина ! А не всякие там 🥴 Аравийские
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justadamso@icloud.com
Ответ Artem Piatkov
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Молодец Криш, дальше что)?
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Великий Алонсо
Ответ Zed_patriot
да, классный был дубль с пенальти, как и оба его отца
Администрация обратите внимание на этот новый аккаунт, накрутка плюсов, мультиаккаунтинг.
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