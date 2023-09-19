Левандовски в 35 лет забил за «Барселону» в ЛЧ – это клубный рекорд. Роберт обошел Пике

Роберт Левандовски стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в ЛЧ.

Форвард поразил ворота « » (5:0, второй тайм) на 19-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов.

Поляк забил в 35 лет и 29 дней. До этого рекорд принадлежал , отличившемуся в 34 года и 260 дней в игре против киевского «Динамо» в 2021 году.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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