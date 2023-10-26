У Холанда 115 (96+19) очков в 100 последних матчах на клубном уровне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд набрал 115 очков в 100 последних матчах на клубном уровне.

В среду «Ман Сити» одержал победу со счетом 3:1 над «Янг Бойз» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль.

Теперь у Холанда 115 (96+19) очков по системе «гол+пас» в 100 последних матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее норвежец выступал также за дортмундскую «Боруссию».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikitosdaipoltos
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
350 предголевых?) не помню, чтобы у кого-то предголевые считали...
+110
-9
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Shubey
Сколько там до рекорда Гретцки?
+74
-3
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Он не заиграет в АПЛ🐓
У Пепа станет опорником🐓
Только может в бундеслиге забивать🐓
+84
-22
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковш Сосновый
96+19=100. Толи я дурак, толи лыжи не едут
+51
-5
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
лицемерный гнус
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
«Предголевые»🤡
+46
-10
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Фёдоров
Ответ Ковш Сосновый
96+19=100. Толи я дурак, толи лыжи не едут
Походу дурак
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
и еще 10796 неголевых пасов, есть еще статистика с тренировок.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
В заголовке ошибка!

Вообще-то у Холанда 374 (2+48²) ассистов за последние 50 пенальти.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
Автор заголовка учится в 1 классе? А ну быстро на математику!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Еремеев
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
А предпредголевых сколько?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocknrollaz
Идите в первый класс учитесь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильмарчик
А говорили Мбаппе будет на троне после заката Месси и Роналдо. Но тут на арену вышел Холанд. Дай бог без травм и звездной болезни, и он может знатно войти в историю.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petr Tcoi
Ответ rigobersong
Он не заиграет в АПЛ🐓 У Пепа станет опорником🐓 Только может в бундеслиге забивать🐓
Добавь, что еще рано давать оценку.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
А обводок сколько? Тут недавно писали
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
А касаний у Лео сколько?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Шильниковский
Ответ nikitosdaipoltos
350 предголевых?) не помню, чтобы у кого-то предголевые считали...
Не парься, он лично предголевые считает)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Машина прям!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваха Фаргиев
Ответ Aleksandr Khachoyan
Мне конечно по барабану кто получит, но если мне не изменяет память Месси за один год в 2012 забил 92 гола и сделал 21 ассист и не получил ЗМ. Не всегда все решает чисто статистика.
тебе память изменяет, он получил тогда зм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Постричься бы еще.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
И это у него ещё вся карьера впереди . Главное без травм и тогда мы увидим ещё сотни голов в его исполнении .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Khachoyan
Ответ Kakysh Atamyradow
мало для ЗМ надо пенальти забивать на ЧМ потом заслужить можно
Мне конечно по барабану кто получит, но если мне не изменяет память Месси за один год в 2012 забил 92 гола и сделал 21 ассист и не получил ЗМ. Не всегда все решает чисто статистика.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Хоккейная стата
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Спортс, ведь уже же в курсе. Тут Артемка тужиться с этой статой под каждой новостью с нытьем для плюсиков.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vyacheslav777
Ответ Dmitry Shubey
Сколько там до рекорда Гретцки?
В проигранных матчах в большинстве уже первый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Ответ Aleksandr Khachoyan
Мне конечно по барабану кто получит, но если мне не изменяет память Месси за один год в 2012 забил 92 гола и сделал 21 ассист и не получил ЗМ. Не всегда все решает чисто статистика.
в 2018 году Месси с лучшими показателями за год не попал даже в пятерку лидеров ЗМ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий