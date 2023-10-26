У Холанда 115 (96+19) очков в 100 последних матчах на клубном уровне

Эрлинг Холанд набрал 115 очков в 100 последних матчах на клубном уровне.

В среду « » одержал победу со счетом 3:1 над «Янг Бойз» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. сделал дубль.

Теперь у Холанда 115 (96+19) очков по системе «гол+пас» в 100 последних матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее норвежец выступал также за дортмундскую «Боруссию».

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