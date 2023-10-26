У Холанда 115 (96+19) очков в 100 последних матчах на клубном уровне
Эрлинг Холанд набрал 115 очков в 100 последних матчах на клубном уровне.
В среду «Ман Сити» одержал победу со счетом 3:1 над «Янг Бойз» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль.
Теперь у Холанда 115 (96+19) очков по системе «гол+пас» в 100 последних матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее норвежец выступал также за дортмундскую «Боруссию».
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У Пепа станет опорником🐓
Только может в бундеслиге забивать🐓
Вообще-то у Холанда 374 (2+48²) ассистов за последние 50 пенальти.