Гвардиола о травмах «Сити»: «У нас проблемы, нет пяти очень важных игроков. Но мы поборемся»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Матео Ковачич Джон Стоунз Джек Грилиш Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити» из-за травм.

Бернарду Силва был заменен на 44-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) из-за повреждения. Как ожидается, он пропустит несколько недель.

У «Манчестер Сити» также травмированы Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич и Джон Стоунз.

«У нас проблемы, но я не буду говорить: «Ох, у нас много травм». Все так, как есть.

Мы будем бороться вместе с теми, кто готов играть. Пока у нас есть такой менталитет, все хорошо. У нас травмированы пять очень важных игроков. Держаться [в таких условиях] на длительном отрезке будет сложно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

23 сентября «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» дома. Затем команде предстоят матчи против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «РБ Лейпциг», «Арсенала» (все – в гостях) и домашняя игра с «Брайтоном».

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13 комментариев

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serginn
Ну второй эшелон и новички неплохо втягиваются. Доку хорош (Джеку надо напрячься), Альварес раскрывается прям отлично, Нуньеш конечно сырой (в смысле еще не совсем встроился в Пеп-машину), но потенциал есть. Пока результат на фоне травм отличный.
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ман сити фейк
Ответ Alon Raven
Альварес и был хорош. Но не совсем вписывался в стандарт Пепа. А другим не нужен особо.
Альварес как раз игрок для Пепа. Бегает с мячом и без мяча. Отлично прессингует. С пасом всё порядке. Умеет держать мяч.
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jordy
Кубок Лиги надо сливать.
Не нужен он Сити, тем более при нынешних травмах игроков, иначе могут возникнуть проблемы в более серьезных турнирах.
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serginn
Ответ Alon Raven
Альварес и был хорош. Но не совсем вписывался в стандарт Пепа. А другим не нужен особо.
Ну в прошлом сезоне ему мало времени выпадало, поэтому проявиться сложно было. А тут прямо зажигает.
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ман сити фейк
Сломались лучших два полузащитника Сити. Но Пеп стабильно результатов даёт. Вот это значит держать уровень
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Alon Raven
Теперь важно, что бы не сломался Альварес или Киборг. Иначе будет Ж.
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Мгер Цолакян
Ответ ман сити фейк
Сломались лучших два полузащитника Сити. Но Пеп стабильно результатов даёт. Вот это значит держать уровень
Бернарду заменят его роль, и всегда отлично справляется.
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Alon Raven
Ответ serginn
Ну второй эшелон и новички неплохо втягиваются. Доку хорош (Джеку надо напрячься), Альварес раскрывается прям отлично, Нуньеш конечно сырой (в смысле еще не совсем встроился в Пеп-машину), но потенциал есть. Пока результат на фоне травм отличный.
Альварес и был хорош. Но не совсем вписывался в стандарт Пепа. А другим не нужен особо.
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Alon Raven
Ответ ман сити фейк
Альварес как раз игрок для Пепа. Бегает с мячом и без мяча. Отлично прессингует. С пасом всё порядке. Умеет держать мяч.
Это про Реал или Барсу. Пеп, конечно, любит таких, без них, по его же признанию, ничего не было бы. Но основа у него - разделение поля и полный контроль. А такие игроки закрывают дыры, которые остаются от стратегий лысого.
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ман сити фейк
Ответ DolJun
физрук поржал с мю и челси, у которых по 11 игроков травмировано, а сам на полном серьезе рассуждает о том, как ему будет сложно без пятерых. в словаре напротив слова лицемер вместо определения должна быть фотка гвардиолы.
Этих игроков МЮ и Челси как будто сломал Пеп
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