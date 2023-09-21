Гвардиола о травмах «Сити»: «У нас проблемы, нет пяти очень важных игроков. Но мы поборемся»

Пеп Гвардиола рассказал о проблемах «Манчестер Сити» из-за травм.

был заменен на 44-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) из-за повреждения. Как ожидается, он пропустит несколько недель.

У «Манчестер Сити» также травмированы Кевин де , , и Джон Стоунз.

«У нас проблемы, но я не буду говорить: «Ох, у нас много травм». Все так, как есть.

Мы будем бороться вместе с теми, кто готов играть. Пока у нас есть такой менталитет, все хорошо. У нас травмированы пять очень важных игроков. Держаться [в таких условиях] на длительном отрезке будет сложно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

23 сентября « » сыграет с «Ноттингем Форест» дома. Затем команде предстоят матчи против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «РБ Лейпциг», «Арсенала» (все – в гостях) и домашняя игра с «Брайтоном».

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