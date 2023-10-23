Агент Лепсая о переходе Дуарте в «Спартак»: «Общался с Эшуортом – он сказал, что ищут более опытного игрока. Прошел месяц, они никого не взяли, вернулись к Алексису, но цена уже стала другой»

Теймураз Лепсая рассказал, как «Спартак» подписывал Алексиса Дуарте.

– Вы предлагали Дуарте « »?

– Я общался с . Он сказал, что знает игрока, что игрок неплохой, но «Спартак» ищет более опытного центрального защитника.

Прошел месяц, они не смогли никого взять и вернулись к кандидатуре . Хотя цена уже стала другой.

– Что вас зацепило в Дуарте?

– Мне казалось, что «Спартак» ищет игрока с похожими параметрами. Учитывая цену, Дуарте был достаточно интересным футболистом.

В России он начал не очень здорово, но нужно понимать, что каждому, особенно молодому, особенно центральному защитнику, особенно переходящему из чемпионата Парагвая, нужно время, чтобы адаптироваться.

– Время или партнеры?

– И время, и партнеры. Партнеры – особенно. С Бабичем он стал играть чуть-чуть по-другому.

– Сумма, за которую его взяли, больше той, которую вы предлагали?

– Да. Не знаю точно, за сколько его купили, но, справедливости ради, после моего предложения у Дуарте было предложение из «Боки». То есть сумма могла измениться, потому что появилась « ».

Но я не знаю, связаны ли эти вещи, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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