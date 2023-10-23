Агент Лепсая о переходе Дуарте в «Спартак»: «Общался с Эшуортом – он сказал, что ищут более опытного игрока. Прошел месяц, они никого не взяли, вернулись к Алексису, но цена уже стала другой»
Теймураз Лепсая рассказал, как «Спартак» подписывал Алексиса Дуарте.
– Вы предлагали Дуарте «Спартаку»?
– Я общался с Полом Эшуортом. Он сказал, что знает игрока, что игрок неплохой, но «Спартак» ищет более опытного центрального защитника.
Прошел месяц, они не смогли никого взять и вернулись к кандидатуре Дуарте. Хотя цена уже стала другой.
– Что вас зацепило в Дуарте?
– Мне казалось, что «Спартак» ищет игрока с похожими параметрами. Учитывая цену, Дуарте был достаточно интересным футболистом.
В России он начал не очень здорово, но нужно понимать, что каждому, особенно молодому, особенно центральному защитнику, особенно переходящему из чемпионата Парагвая, нужно время, чтобы адаптироваться.
– Время или партнеры?
– И время, и партнеры. Партнеры – особенно. С Бабичем он стал играть чуть-чуть по-другому.
– Сумма, за которую его взяли, больше той, которую вы предлагали?
– Да. Не знаю точно, за сколько его купили, но, справедливости ради, после моего предложения у Дуарте было предложение из «Боки». То есть сумма могла измениться, потому что появилась «Бока».
Но я не знаю, связаны ли эти вещи, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
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Дай бог раскроется и все будет хорошо. Слава богу, теперь он регулярно играет рядом с Бабичем.