Агент Лепсая о переходе Дуарте в «Спартак»: «Общался с Эшуортом – он сказал, что ищут более опытного игрока. Прошел месяц, они никого не взяли, вернулись к Алексису, но цена уже стала другой»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Теймураз Лепсая Алексис Дуарте Пол Эшуорт Это футбол, брат! Футбол

Теймураз Лепсая рассказал, как «Спартак» подписывал Алексиса Дуарте.

– Вы предлагали Дуарте «Спартаку»?

– Я общался с Полом Эшуортом. Он сказал, что знает игрока, что игрок неплохой, но «Спартак» ищет более опытного центрального защитника.

Прошел месяц, они не смогли никого взять и вернулись к кандидатуре Дуарте. Хотя цена уже стала другой.

– Что вас зацепило в Дуарте?

– Мне казалось, что «Спартак» ищет игрока с похожими параметрами. Учитывая цену, Дуарте был достаточно интересным футболистом.

В России он начал не очень здорово, но нужно понимать, что каждому, особенно молодому, особенно центральному защитнику, особенно переходящему из чемпионата Парагвая, нужно время, чтобы адаптироваться.

– Время или партнеры?

– И время, и партнеры. Партнеры – особенно. С Бабичем он стал играть чуть-чуть по-другому.

– Сумма, за которую его взяли, больше той, которую вы предлагали?

– Да. Не знаю точно, за сколько его купили, но, справедливости ради, после моего предложения у Дуарте было предложение из «Боки». То есть сумма могла измениться, потому что появилась «Бока».

Но я не знаю, связаны ли эти вещи, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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2 комментария

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seka@
Ну если честно, то в 23 года называть игрока молодым, не совсем уместно, в 23 года нужно быть твёрдым игроком основы, а он, если уж откровенно, вообще никакой. единственная его заслуга это то, что он говорит с Абаскалем на одном языке
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Maxim Yevdokimov
Ответ seka@
Ну если честно, то в 23 года называть игрока молодым, не совсем уместно, в 23 года нужно быть твёрдым игроком основы, а он, если уж откровенно, вообще никакой. единственная его заслуга это то, что он говорит с Абаскалем на одном языке
Он и был твердым игроком основы в своем клубе. Был капитаном. А то, что он в 23 года, будучи латиноамериканцем из маленькой страны и относительного небольшого клуба, растерялся в России, ничего удивительного нет.
Дай бог раскроется и все будет хорошо. Слава богу, теперь он регулярно играет рядом с Бабичем.
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