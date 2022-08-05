Лепсая о 12+2 млн евро за Бека-Бека: «Он и шести-то не стоит. В этой истории много странного»

Тимур Лепсая высказался о переходе из в «Ниццу» за 12+2 млн евро.

– Все аплодируют «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека в «Ниццу». Вы восторгов не разделяете. Почему?

— Я по образованию экономист, кандидат наук. Считать умею. Бюджет «Локомотива» формируется в рублях. Год назад Бека-Бека покупали в «Кане» за 6 миллионов евро. Когда курс был 90.

Сейчас продали за 12 миллионов по курсу 60. Плюс зарплата, бонусы, агентские... С учетом всех расходов и разницы в курсе валют заработать на трансфере «Локомотиву» не удалось. В лучшем случае вышли в ноль.

Впрочем, руководители «Локо» все равно молодцы. Для меня загадка, как они смогли убедить «Ниццу» выложить за Бека-Бека 12 миллионов. На мой взгляд, он и шести-то не стоит. В этой истории вообще много странного, – сказал футбольный агент.