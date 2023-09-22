Лепсая о «Динамо» и РПЛ: «Эффективнее всех отработало на латинском рынке»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Лукас Оласа Фабиан Бальбуэна Хорхе Карраскаль Виктор Давила Теймураз Лепсая Чемпионат.com Хелвен Бителло Футбол

Теймураз Лепсая считает, что «Динамо» лучше всех в РПЛ сработало на латинском рынке.

«Эффективнее всех на латинском рынке отработало «Динамо». Помимо пришедших игроков клуб вернул Бальбуэну. Это стоило больших усилий, а еще позволило закрыть проблемную позицию без покупки нового игрока.

ЦСКА? Тоже хорошая работа. Давила ― очень интересный игрок, Хелвен ― защитник, который был на виду в Бразилии. Наверное, клуб недостаточно удовлетворен кампанией из-за срывов двух трансферов защитников ― Капишабы и Велингтона, но все равно они провели достойную работу.

А еще выделю трансфер уругвайца Оласы в «Краснодар». Защитник давно играет в Европе, выступал со Смоловым за «Сельту». «Краснодар» сумел совершить трансфер из «Вальядолида». За 2 миллиона евро клуб получил хорошего и надежного игрока», – сказал футбольный агент.

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4 комментария

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Peter Parker
Говорить об эффективности пока все же рано. Сколько новички успели сыграть то. Активно, да, за это молодцы. В любом случае, мне интересно, что получится у Лички
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БолельщикСоСтажем
Пока не впечатляют, выводы делать рано.
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verhowen
Когда новички органично впишутся в команду, и Динамо покажет какой либо результат, тогда и можно будет говорить об эффективности трансферов новичков.
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Никита Самарин
Сейчас можно говорить, что угодно, но первые выводы можно будет сделать, только к зиме.
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