Лепсая о «Динамо» и РПЛ: «Эффективнее всех отработало на латинском рынке»

Теймураз Лепсая считает, что «Динамо» лучше всех в РПЛ сработало на латинском рынке.

«Эффективнее всех на латинском рынке отработало « ». Помимо пришедших игроков клуб вернул . Это стоило больших усилий, а еще позволило закрыть проблемную позицию без покупки нового игрока.

? Тоже хорошая работа. Давила ― очень интересный игрок, ― защитник, который был на виду в Бразилии. Наверное, клуб недостаточно удовлетворен кампанией из-за срывов двух трансферов защитников ― Капишабы и Велингтона, но все равно они провели достойную работу.

А еще выделю трансфер уругвайца в « ». Защитник давно играет в Европе, выступал со Смоловым за «Сельту». «Краснодар» сумел совершить трансфер из «Вальядолида». За 2 миллиона евро клуб получил хорошего и надежного игрока», – сказал футбольный агент.

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