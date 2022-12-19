Лепсая о легионерах: «Фактором в пользу РПЛ, кроме денег, была комфортная жизнь. А сегодня у многих аэропорты закрыты»

Теймураз Лепсая рассказал, насколько сложно клубам Мир заполучить легионеров.

— Какой футболист сейчас может заинтересоваться РПЛ? Хочется получить средний портрет.

— За хорошие деньги в Россию поедут все, кроме тех, кого хотят «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити». Некоторые российские клубы до сих пор думают, что могут конкурировать с какими-то европейскими клубами. И не понимают, почему им выставляют высокий ценник. Фактором в пользу России, кроме денег, была еще достаточно комфортная жизнь. А сегодня у многих аэропорты закрыты.

Наши клубы зачастую вообще работают импульсивно. В ноябре–декабре 2022-го они должны думать о том, кого купят не этой зимой, а через год. А у нас нет длительной стратегии. Трансферная стратегия почти у всех отсутствует — такой сложно назвать гениальные высказывания про победу в ЛЧ за 3-5 лет.

Обычно вопрос не о том, кем заменить 32-летнего защитника летом 2024-го, когда кончится контракт. Нет, все проще: кто нужен прямо сейчас, — сказал футбольный агент.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ