«Барселона» хочет сохранить Жоау Канселу.

Португальский защитник перешел в «блауграну» из «Манчестер Сити» на правах аренды в летнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, каталонский клуб хочет сохранить и уже оповестил об этом его агента . Спешки нет, но в «Барсе» понимают, что чем скорее этот вопрос будет решен, тем лучше, поскольку в конце сезона у Жоау будут предложения от других клубов.

Основная проблема заключается в оценке игрока. « » хочет получить за трансфер 50 миллионов евро и исключает вариант с новой арендой. «Барса» же готова заплатить 25 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что каталонцы хотят видеть в составе двух игроков, способных закрыть позицию правого защитника. Рассматривается вариант с возвращением из аренды. планируют продать, несмотря на его хорошую игру за ПСВ.

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