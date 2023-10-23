«Барса» хочет выкупить Канселу за 25 млн евро и бонусы. «Ман Сити» оценивает защитника в 50 млн

Теги Манчестер Сити Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу Серджиньо Дест Хулиан Араухо Футбол

«Барселона» хочет сохранить Жоау Канселу.

Португальский защитник перешел в «блауграну» из «Манчестер Сити» на правах аренды в летнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, каталонский клуб хочет сохранить Канселу и уже оповестил об этом его агента Жорже Мендеша. Спешки нет, но в «Барсе» понимают, что чем скорее этот вопрос будет решен, тем лучше, поскольку в конце сезона у Жоау будут предложения от других клубов. 

Основная проблема заключается в оценке игрока. «Манчестер Сити» хочет получить за трансфер 50 миллионов евро и исключает вариант с новой арендой. «Барса» же готова заплатить 25 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что каталонцы хотят видеть в составе двух игроков, способных закрыть позицию правого защитника. Рассматривается вариант с возвращением Хулиана Араухо из аренды. Серджиньо Деста планируют продать, несмотря на его хорошую игру за ПСВ.

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37 комментариев

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Парень со двора Шмурнова
Барса как всегда хочет рыбку съесть, и жепу не ободрать, 20 за одного из лучших правых защитников последних лет - необоснованно мало.
+46
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Morning Again
Канселу, у которого контракт с Сити до лета 2027 на Трансфермакете стоит 50 млн. евро. За 25 млн. Барса может купить максимум Канс...
+27
-8
+19
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Любезный Коссутий
Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
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Anttii
Ответ Bazilic
У Барса позиция силы. Канселу хочет играть именно за Барсу, так что если Сити откажется продать за 25, то получит токсичного игрока
Мне кажется я уже видел 1 в 1 этот комментарий, только в отношении Феликса.
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Pessoa inteligente
Ответ Большой Сэми
Очень смешная шутка, если ты учишься во втором классе
Ты уже учишься в третьем и тебе не смешно?
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El Ilusionista
Ответ Pucheslav
В Сити был хорош пока не начался конфликт с Гвардиолой. 2 сезона назад на отрезке был одним из лучших футболистов в моменте
Когда он был хорош на протяжении двух сезонов, тогда он стоил 50 млн. Хотя его никто не выкупил за эту сумму. Наверное потому что ни до Сити, ни после он не играл на 50 млн. А в Сити Уокеры, Зинченки и Торресы стоят в два раза больше, чем в любом другом клубе. Аналогично тот же Феликс сейчас выглядит лучше, чем в Атлетико или Челси. Вот только это всё тот же Феликс. Верни его обратно в Челси или Атлетико, и он снова станет играть хуже. Аналогичная история с Канселу. Поэтому они рвутся в Барсу на пониженную зп.
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FilthyFrank
Вангую что Барса не выкупит Канселу так как Ман Сити не устроит цена, по итогу он опять присядет на лавку Сити!
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Pucheslav
Ответ El Ilusionista
В Сити и Баварии был лучшим? Может в Ювентусе?
В Сити был хорош пока не начался конфликт с Гвардиолой. 2 сезона назад на отрезке был одним из лучших футболистов в моменте
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XavIniesta2008-2015
Ответ Bazilic
У Барса позиция силы. Канселу хочет играть именно за Барсу, так что если Сити откажется продать за 25, то получит токсичного игрока
Не просто токсичного игрока, а токсичного игрока, который не будет играть вообще при текущем тренере. У Сити много денег, но просто платить деньги обузе с длинным контрактом явно не входит в их интересы
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EminenceGrise
Ответ Парень со двора Шмурнова
Барса как всегда хочет рыбку съесть, и жепу не ободрать, 20 за одного из лучших правых защитников последних лет - необоснованно мало.
Ему 30 лет и очевидный конфликт с клубом. И с его амбициями ему подходят примерно полтора клуба. 20 конечно хамство, но за 30 думаю могут отпустить.
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Алексей Гусев
Ответ tverd1
Да, наверное Конселу прямосейчас выдает хороший футбол, но многие забывают, что в мае ему будет 30. А после этого рубежа начинают происходить возрастные изменения в организме из-за которых снижаются скорость и выносливость. Опять же зачем МС держать игрока с высокой зарплатой который не нужен тренеру? Нужно искать компромисс. К тому же я думаю, что спрос на него не будет высоким, разве что ПСЖ.
33летний Роналду с годом контракта за 120...
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Ola BP
Ответ XavIniesta2008-2015
Действия Сити четко показали: пока Гвардиола тренер, Канселу за Сити больше не сыграет. Внимание, вопрос: с чего они взяли, что они найдут в Европе команду, которая при знании этого факта пойдёт на условия Сити ? Даже те, у кого эти 50 миллионов есть будут торговаться за снижение цены. А продавать такого топаря конкурентам в АПЛ Сити не с руки. Поэтому, пусть снижают свои требования и без проблем найдут покупателя на топ-игрока, который им теперь не нужен
Лол
У этого топаря контракт до 2027 года.
Сити разве в деньгах так сильно нуждается, что бы продавать его по цене в два раза меньше?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ XavIniesta2008-2015
Действия Сити четко показали: пока Гвардиола тренер, Канселу за Сити больше не сыграет. Внимание, вопрос: с чего они взяли, что они найдут в Европе команду, которая при знании этого факта пойдёт на условия Сити ? Даже те, у кого эти 50 миллионов есть будут торговаться за снижение цены. А продавать такого топаря конкурентам в АПЛ Сити не с руки. Поэтому, пусть снижают свои требования и без проблем найдут покупателя на топ-игрока, который им теперь не нужен
Ты мыслишь в форматах нищей Барселоны. Сите деньги не нужны, они могут просто сгноить его в дубле при желании.
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Andrei
Ответ Bazilic
У Барса позиция силы. Канселу хочет играть именно за Барсу, так что если Сити откажется продать за 25, то получит токсичного игрока
У него еще 3.5 года контракта. Этого "токсичного" игрока просто ушлют в дубль и будет там до 33 сидеть. Нет никакой позиции силы у Барсы. Баварии давали 75 на выкуп. Барсе по скидке 50. Может Пеп выпросит у Шейхов за 40 отдать.
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Большой Сэми
Ответ Morning Again
Канселу, у которого контракт с Сити до лета 2027 на Трансфермакете стоит 50 млн. евро. За 25 млн. Барса может купить максимум Канс...
Очень смешная шутка, если ты учишься во втором классе
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Tristan...
Ответ BurBon
Не факт что он будет так потеть, после полноценного контракта, 50 много за него, он по арендам последние годы играет.
Ну, в аренде он до Барсы был в Баварии только, из за конфликта с Пепом. Честно говоря, не следил за Баварией особо и не знаю, как он себя там проявил. Но в Сити был абсолютным топом, вот только там ещё на его позиции Уокер, с которым приходилось делить время, что Канселу не нравилось, а в Барсе таких проблем у него нет. Но то, что может сбавить требования к себе после возможного трансфера - не исключено. Это касается и Феликса. Тоже сейчас старается, и за ним интересно наблюдать. Так скептически можно смотреть на всех потенциальных новичков)
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BurBon
Ответ Tristan...
Даже 50млн за Канселу - считай, даром. Должны найти вариант сохранить его. В идеале - сохранить обоих португальских виртуозов
Не факт что он будет так потеть, после полноценного контракта, 50 много за него, он по арендам последние годы играет.
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El Ilusionista
Ответ EminenceGrise
Ему 30 лет и очевидный конфликт с клубом. И с его амбициями ему подходят примерно полтора клуба. 20 конечно хамство, но за 30 думаю могут отпустить.
Это называется не хамство, а торг. Поэтому и МС просит неадекватные 50, а не 30.
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Андрей Яременко
Ответ Парень со двора Шмурнова
Барса как всегда хочет рыбку съесть, и жепу не ободрать, 20 за одного из лучших правых защитников последних лет - необоснованно мало.
А почему хотят, они и купят, кто-то еще сомневается))
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Phantomm
Канселу показывает хороший футбол и усилил правый фланг ,если смогут цену сбить ,то пригодился бы команде
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Улыбайся
Хз , почему многие так хейтят Канселу . В Баварии он норм играл. А сейчас бы на Пз , ой , как пригодился бы. Сейчас один Мазрауи и затычка Лаймер
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alexei_toporov
Нет ничего удивительного в том, что Манчестер Сити оценивает защитника в 50 миллионов.
Возможно, шейхам очень понравилась идея фикспрайса или типа того 😁
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Тухель
Ну контракт у Канселу до 27 года по этому свои хотелки может засунуть в одно место. Торреса за 55 уже продавали Барсе и этого за копейки не продадут, а если Барса не захочет платить, то есть Арсенал или Челси, да он не молод и может клубы из Лондона не заплатят как обычно, то тогда как Ляпорт и Марез на юга, там игроки МС вполне популярны.
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Очки Дани Алвеса
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