«Барса» хочет выкупить Канселу за 25 млн евро и бонусы. «Ман Сити» оценивает защитника в 50 млн
«Барселона» хочет сохранить Жоау Канселу.
Португальский защитник перешел в «блауграну» из «Манчестер Сити» на правах аренды в летнее трансферное окно.
По информации Diario Sport, каталонский клуб хочет сохранить Канселу и уже оповестил об этом его агента Жорже Мендеша. Спешки нет, но в «Барсе» понимают, что чем скорее этот вопрос будет решен, тем лучше, поскольку в конце сезона у Жоау будут предложения от других клубов.
Основная проблема заключается в оценке игрока. «Манчестер Сити» хочет получить за трансфер 50 миллионов евро и исключает вариант с новой арендой. «Барса» же готова заплатить 25 миллионов евро плюс бонусы.
Отмечается, что каталонцы хотят видеть в составе двух игроков, способных закрыть позицию правого защитника. Рассматривается вариант с возвращением Хулиана Араухо из аренды. Серджиньо Деста планируют продать, несмотря на его хорошую игру за ПСВ.
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У этого топаря контракт до 2027 года.
Сити разве в деньгах так сильно нуждается, что бы продавать его по цене в два раза меньше?
Возможно, шейхам очень понравилась идея фикспрайса или типа того 😁