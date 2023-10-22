Где смотреть Барселона – Шахтер, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября
В среду, 25 октября, сыграют Барселона и Шахтер в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Шахтер
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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