Где смотреть Барселона – Шахтер, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября

В среду, 25 октября, сыграют Барселона и Шахтер в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – Шахтер

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Барселона – Шахтер