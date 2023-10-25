Барселона — Шахтер: прогноз на матч 25.10.2023, Лига Чемпионов

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Командам предстоит в ближайших турах дважды встретиться друг с другом, причем для обоих принципиальными и важными были матчи предыдущего игрового дня. Не секрет, что в группе Н после жеребьевки стало понятно, что сине-гранатовые наряду с «Порту» будут основными претендентами за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а «Шахтер» и бельгийский «Антверпен» будут вести борьбу за третью строчку турнирной таблицы, чтобы дальше продолжить выступление в Лиги Европы. После двух побед «Барселона» лидирует в группе. Донецкая команда, благодаря гостевой победе над «Антверпеном», делит вторую-третью строчку с «Порту». Каталонский клуб уже не раз встречался с украинской командой в рамках Лиги Чемпионов, «Шахтер», бывало, выигрывал, но всегда фаворитами выступали сине-гранатовые, да и общая ситуация говорит в их пользу. 

У обеих команд сейчас напряженная ситуация и во внутренних чемпионатах. В Испании сразу четыре коллектива находятся на расстоянии друг от друга в одной очко, учитывая, что мадридский «Атлетико» имеет игру в запасе. Если для Примеры с ее конкуренцией эта ситуация нормальная, то упорная борьба за лидерство в украинской Премьер-лиге это большой сюрприз, хотя команды после одиннадцати туров сыграли неодинаковое количество матчей. «Шахтер» к тому же уже начал борьбу в Кубке Украины. По потерянным очкам команда идет на первом месте во внутреннем чемпионате. Иногда горняки способны удивить в Европе, причем об этом хорошо знает не только «Барселона», но и мадридский «Реал». Матч состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+2), ТМ 3,5

Барселона

 

Хави уже третий год руководит «Барселоной» и смог добиться с командой успехов. В прошлом сезоне он привел ее к победе в Примере, в Суперкубке Испании, но для полного счастья нужны успехи на международной арене. Два года подряд сине-гранатовые не могут выйти в плей-офф, регулярно занимают третье место, а затем вылетают из Лиги Европы. Справедливости ради, нужно напомнить соперников «Барселоны» по групповому этапу. В позапрошлом розыгрыше это были «Бавария» и «Бенфика», а после «Интер» и та же «Бавария». 

Наконец, жребий оказался благосклонен к каталонцам. В первом поединке «Барселона» учинила на своем поле разгром «Антверпену». Самый серьезный соперник — «Порту», и команда Хави в предыдущем матче играла против португальцев в гостях. Судя по происходящему на поле, встречались равные соперники, но в добавленное время к первой половине матча Ферран Торрес забил победный мяч. В конце поединка с поля был удален один из самых талантливых, но и самых недисциплинированных игроков «Барселоны» Гави. В матче с «Шахтером» он помочь своей команде не сможет. 

Зато смогут сыграть другие молодые звездочки команды, которые в последнее время появляются с завидным постоянством. Одна из них блеснула в минувшее воскресенье. 17-летний нападающий Марк Гиу впервые сыграл за команду. Он вышел во втором тайме на замену и смог уже через полминуты забить победный мяч в ворота «Атлетика» из Бильбао. У Хави появилось больше возможностей для ротации состава, и наверняка мы увидим Гиу в матче с «Шахтером». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

  • Примера. 22.10.2023, «Барселона» — «Атлетик» — 1 : 0
  • Примера. 08.10.2023, «Гранада» — «Барселона» — 2 : 2
  • Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Порту» — «Барселона» — 0 : 1
  • Примера. 29.09.2023, «Барселона» — «Севилья» — 1 : 0
  • Примера. 26.09.2023, «Мальорка» — «Барселона» — 2 : 2

Факты и цифры

  • «Барселона» пять раз в своей истории становилась обладателем Кубка европейских чемпионов, последний успех датирован 2015 годом
  • Два сезона подряд «Барселона» не может выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
  • Из шести мячей команды, забитых в первых двух турах, на счету Жоау Феликса 2 гола
  • Лучший бомбардир команды во всех турнирах Роберт Левандовски, на счету которого 6 забитых мячей

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Шахтер

 

Донецкая команда практически неизменный участник Лиги Чемпионов. Сложно сказать, что будет в следующем розыгрыше, когда полностью поменяется формат проведения турнира, но в нынешнем сезоне есть возможность еще раз громко о себе заявить. Причем момент вполне подходящий. В какое-то иное время с «Барселоной» конкурировать, тем более на ее поле, было бы гораздо сложнее. Но сейчас в составе не будет многих ведущих игроков. Кто-то перебрал предупреждений, у других травмы. Каталонцы уже почти месяц играют без главной ударной силы в атаке Роберта Левандовского. 

Что касается самого «Шахтера», то сегодня по составу это самый сильный коллектив Украины. Пусть за последние два года полностью поменялась концепция развития, о ней в сегодняшних условиях вообще говорить сложно. В команде нет уже большого количества легионеров, теперь это сплав молодости и опыта. В обороне главенствует Ярослав Ракицкий, в центре полузащиты капитан команды и сборной страны Тарас Степаненко. В то же время выделяется своими действиями на поле Георгий Судаков, которым интересуются некоторые европейский клубы. В нападении Артема Довбика достаточно хорошо заменил Даниил Сикан. 

В первом туре «Шахтер» уступил «Порту» номинально на своем поле. Многое решили ошибки и несогласованность действий футболистов. Нужно было реабилитироваться во втором матче с «Антверпеном» в гостях. Но после первого тайма горняки проигрывали со счетом 0 : 2, а игра оптимизма не вызывала. Зато во второй половине игры стали ошибаться бельгийские футболисты. В итоге «Шахтер» совершил камбэк, добыл первую победу в текущем турнире, а в столице Каталонии есть шанс еще раз удивить футбольную Европу. Перед вами результаты пяти последних матчей донецкой команды.

  • Премьер-лига. 21.10.2023, «Шахтер» — ЛНЗ — 3 : 0
  • Премьер-лига. 15.10.2023, «Рух» — «Шахтер» — 0 : 2
  • Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Антверпен» — «Шахтер» — 2 : 3
  • Премьер-лига. 30.09.2023, «Шахтер» — «Ворскла» — 1 : 2
  • Кубок Украины. 26.09.2023, «Верес» — «Шахтер» — 0 : 3

Факты и цифры

  • Лучшим достижением «Шахтера» в Лиге Чемпионов является выход в четвертьфинал в сезоне 2010-2011 года
  • Самый большой успех на европейской арене у команды случился в 2009 году, когда она стала обладателем Кубка УЕФА
  • Среди бомбардиров в нынешнем сезоне лидеры Даниил Сикан и Алексей Кащук, на счету обоих по 4 забитых мяча
  • Сикан лидирует и среди ассистентов вместе с Александром Зубковым — по 3 результативные передачи

История личных встреч Барселоны и Шахтера

 

Впервые команды встретились в далеком 1978 году в рамках розыгрыша Кубка обладателей кубков. Двухматчевое противостояние закончилось в пользу каталонской команды. Все остальные поединки уже были проведены в новом веке в рамках Лиги Чемпионов и один раз команды играли за Суперкубок УЕФА. Всего сыграно девять матчей, в которых большое преимущество по победам у сине-гранатовых.

  • Победы «Барселоны» — 6
  • Победы «Шахтера» — 2
  • Ничьи — 1
  • Самая крупная победа «Барселоны» — 5 : 1
  • Самая крупная победа «Шахтера» — 2 : 0

Если в первое десятилетие XXI века команды играли друг с другом очень часто, то затем жребий их не сводил. Самыми запоминающимися матчами стали последние три. В 2009 году «Барселона» смогла выиграть у «Шахтера» в поединке за Суперкубок УЕФА, забив победный матч в дополнительное время. В 2011 году в четвертьфинале Лиги Чемпионов сине-гранатовые смогли выиграть дважды. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

  • Лига Чемпионов. 12.04.2011, «Шахтер» — «Барселона» — 0 : 1
  • Лига Чемпионов. 06.04.2011, «Барселона» — «Шахтер» — 5 : 1
  • Суперкубок УЕФА. 28.08.2009, «Барселона» — «Шахтер» — 0 : 0 (д.в. 1 : 0)
  • Лига Чемпионов. 09.12.2008, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 3
  • Лига Чемпионов. 01.10.2008, «Шахтер» — «Барселона» — 1 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Шахтер

 

Никогда еще в матчах этих команд фаворитом не был «Шахтер». Разве что в матче за Суперкубок УЕФА в 2009 году, когда у горняков была мощная команда, шансы расценивались как более-менее равные. Сейчас если взять все поединки тура в Лиге Чемпионов, ни у одной другой пары нет такого разрыва в коэффициентах. Букмекеры отдают хозяевам поля безоговорочное преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Барселоны» — 1,18
  • Ничья — 7,96
  • Победа «Шахтера» — 14,93

С другой стороны, именно в таких матчах бывает высока вероятность сенсации. Все-таки нужно учитывать проблемы составом у Хави, а футболисты «Шахтера» настроятся на игру. Где еще показывать себя в Европе, как не в столице Каталонии. Хозяева наверняка победят, но разгрома ждать не стоит.

Где смотреть матч Барселона — Шахтер

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Барселона Испания – Шахтер Украина
Дата проведения
25 октября, 19.45, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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