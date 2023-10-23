Хавбек «Интер Майами» Аскона: «Не слышал, чтобы Месси говорил по-английски, только «доброе утро» иногда. Англоговорящие учат испанский»

Игроки «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы говорить с Лионелем Месси.

Об этом рассказал доминиканский полузащитник команды Эдисон Аскона.

«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски... Иногда он говорит «good morning» («доброе утро» – Sports.ru), когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански», – сказал Аскона.

Месси присоединился к американскому клубу летом этого года. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»

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