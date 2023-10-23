Хавбек «Интер Майами» Аскона: «Не слышал, чтобы Месси говорил по-английски, только «доброе утро» иногда. Англоговорящие учат испанский»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Эдисон Аскона Футбол

Игроки «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы говорить с Лионелем Месси.

Об этом рассказал доминиканский полузащитник команды Эдисон Аскона. 

«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски... Иногда он говорит «good morning» («доброе утро» – Sports.ru), когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански», – сказал Аскона.

Месси присоединился к американскому клубу летом этого года. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь

Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»

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60 комментариев

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Leon Petov
Месси на английском знает только "good morning" и "referee give me penalty"
+108
-52
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Dexter Morgan
В Майами все испаноговорящие чувствуют себя, как дома.
+30
-4
+26
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Serik Alik
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Да причем тут Криш? 😭😭😭 Оставьте вы человека в покое
+25
-2
+23
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bad_bear
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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в СНГ русский знают процентов 70-80 🤷
ситуации совсем разные, так что твоё сравнение такое себе 😬
+18
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Дмитрий Джи
Ответ Денис Ширинов
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зато Левандовски знает язык тела
+15
0
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Zelinski Volodimir
В США вроде как испанский основным иностранным является, если не ошибаюсь
+12
-1
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LaffyTaffy
Интересно, Эдисон подогнал Лео матрас?
+8
-2
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denzel13
Ответ LaffyTaffy
Интересно, Эдисон подогнал Лео матрас?
Ждал эту шутку)
+4
0
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2vdhrvmmzf
Ответ Leon Petov
Месси на английском знает только "good morning" и "referee give me penalty"
Учитывая 0 пенальти за весь календарный год видимо плохо просит
+9
-5
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Leon Petov
Ответ Arty Novikoff
В США испанский де-факто уже второй официальный язык, после английского. Более это, власти это всячески поощряют и развивают, а не дискриминируют, считая, что это обогащает США и американскую культуру. Сравните это с одной небратской страной, в которой весь главный сыр-бор и начался-то из-за нападок на русский язык, на котором еще каких-то десять лет назад общалось большинство (до 80%) населения страны. Да и вся власть тоже.
Испания тоже вернула в родную гавань Техас, Флориду?
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Tun
Ответ FCKUZBASS
сначала не понял... а потом как понял))) живот порвал)))
поясните тем, кто всё еще не понял
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Ихарь Окенфэйлов
Во Флориде впринципе можно спокойно жить зная один только русский. А с испанским будешь вообще как дома. Так что английский и не особо нужен. Футболисту уж точно
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rude.
так а толку его там учить.
В Майами 80% населения на испанском говорит.
Те немногие англофоны испанский и так понимают в основном, сложно его не знать живя в том городе.
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Artem Ka
У них на лого надпись на испанском)) тоже Месси виноват?
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MarkoVanBasten
Ответ mekes85
Серьезно? А с тренерами и партнерами по команде на каком общаться? Тер Штеген, Де Йонг, Гризманн, на каком разговаривали? Или Куман специально для Месси испанский выучил? В Европе в любой стране 90% знают английский, если это даже с работой не связано, банально путешествовать проще.
они все на испанском разговаривают, уж тем более Куман, игравший в барсе столько лет:)
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Злой Руся
Ответ mekes85
Серьезно? А с тренерами и партнерами по команде на каком общаться? Тер Штеген, Де Йонг, Гризманн, на каком разговаривали? Или Куман специально для Месси испанский выучил? В Европе в любой стране 90% знают английский, если это даже с работой не связано, банально путешествовать проще.
Серьезно ? И где твой Куман сейчас ? Тер Штегену ведь кабздец как нужно было общаться на поле с Месси , когда оба находятся на разных половинах поля. Гризман , ведь так плохо понимал что говорит ему Месси что аж провалил карьеру в Барсе. Серьезно ??
Я не фанат Месси , но если не хочет учить другие языки , никто не в праве его в этом упрекать. А уж язык футбола Месси знает как никто другой, в этой профессии.
И кстати, что бы путешествовать , мне не нужно знать другие языки . Месси , путешествовать. Наверно ещё и на велосипеде , а лучше автостопом ага , ага )))
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kutavlik
Вот это авторитет!!!
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Злой Руся
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как бы так не вышло, чтобы англоговорящие там чувствовали себя в гостях
Если уж на то пошло , то как бы ... Ах да, не получится там разговаривать на языке племени Текеста. Их же просто истребили воинами с европейской колонизацией (
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Иван Иванов
Видать у парня была опция в контракте, вся команда учит испанский)
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Arty Novikoff
В США испанский де-факто уже второй официальный язык, после английского.
Более это, власти это всячески поощряют и развивают, а не дискриминируют, считая, что это обогащает США и американскую культуру.
Сравните это с одной небратской страной, в которой весь главный сыр-бор и начался-то из-за нападок на русский язык, на котором еще каких-то десять лет назад общалось большинство (до 80%) населения страны. Да и вся власть тоже.
+10
-9
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wcp
Ответ ДЖИН
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Много раз???)))
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gPk
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
это ты сам придумал прикрываться Богучанами?
Так прикрывался не я ,а португальский кринж в надежде на лучшую жизнь...А по итогу для балласта не нашли команду и пришлось возвращаться в Юнайтед и забить великий 1 почетный гол в АПЛ к 15-ому туру и занимать 6-ое место..Благо после позора Юнайтед избавился от этой примы позорной и с 6-ого места поднялся на 3-ее)
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rude.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Во Флориде впринципе можно спокойно жить зная один только русский. А с испанским будешь вообще как дома. Так что английский и не особо нужен. Футболисту уж точно
Не везде конечно, но в целом да, русскофонов хватает
Касаемо спаниша, это только юга касается, Майами. Джексонвилл, Тампа, Орландо вполне англофоные города.
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Zelinski Volodimir
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Ну учитывая количество мексов в США и этнический состав особенно в южных штатах, то скорее всего да. Но аналогия с русским неуместная, т.к основной - английский (типа как русский в СНГ)
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Александр Сырчин
Ответ Иван Иванов
Видать у парня была опция в контракте, вся команда учит испанский)
В Зените легионеры не говорят на русском. Все наши учат бразильский вариант португальского.
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