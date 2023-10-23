Хавбек «Интер Майами» Аскона: «Не слышал, чтобы Месси говорил по-английски, только «доброе утро» иногда. Англоговорящие учат испанский»
Игроки «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы говорить с Лионелем Месси.
Об этом рассказал доминиканский полузащитник команды Эдисон Аскона.
«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски... Иногда он говорит «good morning» («доброе утро» – Sports.ru), когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански», – сказал Аскона.
Месси присоединился к американскому клубу летом этого года. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»
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ситуации совсем разные, так что твоё сравнение такое себе 😬
В Майами 80% населения на испанском говорит.
Те немногие англофоны испанский и так понимают в основном, сложно его не знать живя в том городе.
Я не фанат Месси , но если не хочет учить другие языки , никто не в праве его в этом упрекать. А уж язык футбола Месси знает как никто другой, в этой профессии.
И кстати, что бы путешествовать , мне не нужно знать другие языки . Месси , путешествовать. Наверно ещё и на велосипеде , а лучше автостопом ага , ага )))
Более это, власти это всячески поощряют и развивают, а не дискриминируют, считая, что это обогащает США и американскую культуру.
Сравните это с одной небратской страной, в которой весь главный сыр-бор и начался-то из-за нападок на русский язык, на котором еще каких-то десять лет назад общалось большинство (до 80%) населения страны. Да и вся власть тоже.
Касаемо спаниша, это только юга касается, Майами. Джексонвилл, Тампа, Орландо вполне англофоные города.