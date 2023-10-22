Лионель Месси: «Горжусь достижениями «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба, до конца бились за плей-офф МЛС. Мы станем еще более конкурентоспособными»
Лионель Месси поздравил «Интер Майами» с успешным сезоном.
«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Интер Майами», дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.
Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.
Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы», – написал форвард.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Даже тот самый, с Кубком Мира, что побил все исторические рекорды в соц.сетях набрав недосягаемые 75 миллионов лайков, Месси написал сам)
Без него они плелись на последнем месте.
Лео пришел под конец сезона, еще и на травме был, а так мог бы этих бистов и в плей офф затащить.
Но и без того его заход порвал США, Месси там по популярности уделал их икону Тейлор Свифт в разы)))
Вообщем ждем следующий сезон.
- вся суть
Думаешь игрушечными танками ты ее выиграешь?)))
Увы нет, сидя на спортс ру и крутя + историю не изменить.
18.12.2022 Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА.
30.10.2023 Месси выиграет 8 ЗМ.
Историю и регалии оставь для Месси, а для себя все по списку - шейхи купили, фифа подарила, все сфальсифицированно, ой мне больно и обидно, бла бла, ненавижу Месси.
Если конечно тебе от этого будет легче)
да сгорят клубничные пердаки🙏
1) она критикует Месси
2) она ложная
3) её написал Артёмка или кто-то из восьмисот Артёмок
Ты вообще ни по одному критерию не проходишь, так что сорян 🤷🏻♂️
Будет 8 > 5 , увы для вас.
Они на каком месте в таблице, на 4?
Ну и?
Без этогн недоразумения были первыми.