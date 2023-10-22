Лионель Месси: «Горжусь достижениями «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба, до конца бились за плей-офф МЛС. Мы станем еще более конкурентоспособными»

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси поздравил «Интер Майами» с успешным сезоном.

«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Интер Майами», дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы», – написал форвард.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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43 комментария

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Двестик Двестик
У них с КриРо нынче один спичрайтер? -)
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atomio
Ответ Artem Piatkov
🗣️ "До конца бились за плей-офф МЛС" Да, мы выдели) 1 гол за 6 матчей МЛС Даже Шарлотт ни гола не забил 🗣️ "Выиграли Кубок Лиги США" Турнир, про который 99,9% болельщиков в первый раз услышало Да и кто там играл? Даже команды из Коста-Рики не пригласили
А ты кубок арабских чемпионов всегда смотрел до августа 2023 года?
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Donald Subanov
Ответ А. Мостовой
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Аль Наср в топ 5 команд Азии по трансферной стоимости.
+7
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Игорь Климов
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Если это не золотой мяч, то что? 😁
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси! 🇦🇷
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2vdhrvmmzf
Ответ Artem Piatkov
🗣️ "До конца бились за плей-офф МЛС" Да, мы выдели) 1 гол за 6 матчей МЛС Даже Шарлотт ни гола не забил 🗣️ "Выиграли Кубок Лиги США" Турнир, про который 99,9% болельщиков в первый раз услышало Да и кто там играл? Даже команды из Коста-Рики не пригласили
Ух, прямо представил как зауважили бы этот кубок роналдуфилы будь там команды из самой Коста Рики
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Oleg
Ответ Любезный Коссутий
очень вряд ли. подобный популизм обычно оставляют смм’щикам. и в этом нет ничего плохого
Чемпион Мира вообще то сам пишет посты, о чем он говорил неоднократно)
Даже тот самый, с Кубком Мира, что побил все исторические рекорды в соц.сетях набрав недосягаемые 75 миллионов лайков, Месси написал сам)
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Oleg
Ответ Любезный Коссутий
Лео наконец-то нанял нормальных SMM-специалистов
А то, что он мог сам написать плебсом не рассматривается?)
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Oleg
Ответ Футбол_это_жизнь
Насколько разительно отличает игра команды с Месси и без него. Жесть конечно как один игрок может влиять на игру
С ним серия побед из 11 игр.
Без него они плелись на последнем месте.
Лео пришел под конец сезона, еще и на травме был, а так мог бы этих бистов и в плей офф затащить.
Но и без того его заход порвал США, Месси там по популярности уделал их икону Тейлор Свифт в разы)))
Вообщем ждем следующий сезон.
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Человек1991
Ответ Eduard Rastryopin
А МЛС на каком месте в Топ-5 лиг?
МЛС Топ 15 Лиг Мира . Пустынная медиалига даже не в топ 40.
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Blaumerc
Ответ А. Мостовой
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всю жизнь однотипные коментарии
- вся суть
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
🗣️ "До конца бились за плей-офф МЛС" Да, мы выдели) 1 гол за 6 матчей МЛС Даже Шарлотт ни гола не забил 🗣️ "Выиграли Кубок Лиги США" Турнир, про который 99,9% болельщиков в первый раз услышало Да и кто там играл? Даже команды из Коста-Рики не пригласили
Артем, ты прям обьявил священую войну Чемпиону Мира Месси?)
Думаешь игрушечными танками ты ее выиграешь?)))
Увы нет, сидя на спортс ру и крутя + историю не изменить.
18.12.2022 Месси стал ЧЕМПИОНОМ МИРА.
30.10.2023 Месси выиграет 8 ЗМ.

Историю и регалии оставь для Месси, а для себя все по списку - шейхи купили, фифа подарила, все сфальсифицированно, ой мне больно и обидно, бла бла, ненавижу Месси.
Если конечно тебе от этого будет легче)
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Александр Северный
всё по факту. если бы не партнёры, то и этого трофея не было. а теперь курс на Париж, за бесконечностью.
да сгорят клубничные пердаки🙏
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Человек1991
Месси в Интер Майами: 12 матчей 11 голов 5 голевых, выиграли Кубок Лиг , вышли в финал Кубка США, и вышли в Лигу Чемпионов. В МЛС Месси месяц не играл из за травмы, если бы не это Майами спокойно бы вышел в плэй офф, у Майами игра разладилась, потом Месси вернулся,играл немного, выходил на замену. Всего у Месси в сезоне 14 голов 5 голевых, номер 1 в мире по системе гол+пас на данный момент. в ТОП5 Лиг первый Кейн 13 голов 5 голевых , потом Гирасси 15 голов, 2голевые. Но у Месси 0 пенальти , и 10-12 красивых голов , у Кейна 5 пенальти , 5 в пустые.
Вот у меня вопрос какой смысл печатать эти книги романы новелы о футболистах в комкнтариях, можно же создать свой блог и там вещать, кому это интересно что ты что Верблюд что Пятов о Роналду, какой в этом смысл?? Это вам какие то баллы даёт или что?
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VERBLYUD
Ответ Eduard Rastryopin
А МЛС на каком месте в Топ-5 лиг?
10 лига мира
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Квадратное личико
Ответ Человек1991
Месси в Интер Майами: 12 матчей 11 голов 5 голевых, выиграли Кубок Лиг , вышли в финал Кубка США, и вышли в Лигу Чемпионов. В МЛС Месси месяц не играл из за травмы, если бы не это Майами спокойно бы вышел в плэй офф, у Майами игра разладилась, потом Месси вернулся,играл немного, выходил на замену. Всего у Месси в сезоне 14 голов 5 голевых, номер 1 в мире по системе гол+пас на данный момент. в ТОП5 Лиг первый Кейн 13 голов 5 голевых , потом Гирасси 15 голов, 2голевые. Но у Месси 0 пенальти , и 10-12 красивых голов , у Кейна 5 пенальти , 5 в пустые.
Не, друг. На этом сайте можно получить много "+" за статистику, только при одновременном соблюдении трёх условий:
1) она критикует Месси
2) она ложная
3) её написал Артёмка или кто-то из восьмисот Артёмок
Ты вообще ни по одному критерию не проходишь, так что сорян 🤷🏻‍♂️
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Zed_patriot
Ответ Человек1991
Золотой дождик Роналду любит )
не согласен, Кринж больше предпочитает шоколадный камнепад
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Oleg
Ответ Groznyi2024
ЗМ 2024 ему за эти слова!
У фанатов кринжа прям фантомные боли от ЗМ.
Будет 8 > 5 , увы для вас.
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Oleg
Ответ dr. cage
Интересно, уступит ли условный Махмуд Джемиль для Лео свой 10-й номер в Аль-Бабли после зимнего перехода аргентинца..?
Чемпион Мира Месси куда то переходит?)
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Любезный Коссутий
Ответ Oleg
А то, что он мог сам написать плебсом не рассматривается?)
очень вряд ли. подобный популизм обычно оставляют смм’щикам. и в этом нет ничего плохого
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dr. cage
Ответ Zed_patriot
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Supreme Allah
Ответ Donald Subanov
Аль Наср в топ 5 команд Азии по трансферной стоимости.
Половина этой стоимости , сам Роналду🤡
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Oleg
Ответ А. Мостовой
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Куда тащит?
Они на каком месте в таблице, на 4?
Ну и?
Без этогн недоразумения были первыми.
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Человек1991
Топ 5 в 2023 году по системе гол+пас на данный момент : 1 Холланд 50 игр 40 голов 7 голевых. 2 Мбаппе 40 игр 37 голов 8 голевых . 3 Кейн 45 игр 36 голов 8 голевых. 4 Месси 38 игр, 28 голов , 12 голевых . 5 Лаутаро 50 игр , 32 гола 7 голевых. Но у Месси 0 пенальти и большинство красивых голов , у Кейна , Холланда , Мбаппе по 8-10 пенальти, и по 10-15 в пустые.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Если это не золотой мяч, то что? 😁
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SaH4r.
артёмка как всегда первый на ветке своего кумира
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