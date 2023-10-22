Лионель Месси: «Горжусь достижениями «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба, до конца бились за плей-офф МЛС. Мы станем еще более конкурентоспособными»

Лионель Месси поздравил «Интер Майами» с успешным сезоном.

«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть лиг, первый трофей в истории « », дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф .

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы», – написал форвард.

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