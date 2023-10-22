Мартино об усталости игроков «Интер Майами»: «Мы играли в трех турнирах и один выиграли. Команда была измотана»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино сказал, что «Интер Майами» завершил сезон на фоне утомления.

Команда из Майами, за которую выступает Лионель Месси, не вышла в плей-офф МЛС.

При этом «Интер» выиграл Кубок лиг, а также дошел до финала Открытого кубка США, где уступил «Орландо». 

«Мы играли в трех турнирах и один выиграли. Команда была измотана. Это не оправдание. Такова реальность», – сказал главный тренер клуба. 

В ноябре «Интер Майами» проведет 2 товарищеских матча в Китае. 

Месси закрыл сезон в МЛС поражением. Дальше – тур по Китаю

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Злобный Конь
Ты физрук. Это не оскорбление. Такова реальность.
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