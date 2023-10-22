Мартино об усталости игроков «Интер Майами»: «Мы играли в трех турнирах и один выиграли. Команда была измотана»
Херардо Мартино сказал, что «Интер Майами» завершил сезон на фоне утомления.
Команда из Майами, за которую выступает Лионель Месси, не вышла в плей-офф МЛС.
При этом «Интер» выиграл Кубок лиг, а также дошел до финала Открытого кубка США, где уступил «Орландо».
«Мы играли в трех турнирах и один выиграли. Команда была измотана. Это не оправдание. Такова реальность», – сказал главный тренер клуба.
В ноябре «Интер Майами» проведет 2 товарищеских матча в Китае.
Месси закрыл сезон в МЛС поражением. Дальше – тур по Китаю
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