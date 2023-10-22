Лионель Месси продлил безголевую серию за «Интер Майами».

Аргентинец сегодня не смог забить в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт» (0:1). Это игра стала последней для «Интер Майами» в сезоне, поскольку клуб не вышел в плей-офф.

У Месси нет голов в 5 последних матчах за «Интер Майами». Последний раз аргентинец забивал за клуб 27 августа против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

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