У Месси нет голов в 5 последних матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси продлил безголевую серию за «Интер Майами».
Аргентинец сегодня не смог забить в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт» (0:1). Это игра стала последней для «Интер Майами» в сезоне, поскольку клуб не вышел в плей-офф.
У Месси нет голов в 5 последних матчах за «Интер Майами». Последний раз аргентинец забивал за клуб 27 августа против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю
И что мы имеем:
👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале)
😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡
🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального")
И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды
Такое себе
Чтобы быть не ботом🤣
Считать неудаления в матчах - ну это смешно)
Криштиану 35 лет МЮ 30 игр 18 голов
голы не главное - вы видели как он ведет игру?
а предобводки? то-то же!
А тут видите ли ЗМ дают)
Месси явно был не главной звездой на том ЧМ.
Гений! Заткнул рот всем снова
А все эти клубы это не для него