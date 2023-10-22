У Месси нет голов в 5 последних матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Шарлотт Футбол

Лионель Месси продлил безголевую серию за «Интер Майами».

Аргентинец сегодня не смог забить в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт» (0:1). Это игра стала последней для «Интер Майами» в сезоне, поскольку клуб не вышел в плей-офф.

У Месси нет голов в 5 последних матчах за «Интер Майами». Последний раз аргентинец забивал за клуб 27 августа против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

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113 комментариев

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Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023?

Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю

И что мы имеем:
👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале)
😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡
🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального")

И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды

Такое себе
+163
-82
+81
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Зверёк
Выносите 8й ЗМ
+65
-17
+48
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
Сейчас тебе мессибои все объяснят
+76
-32
+44
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Иван Лапин
Даже бургер лигу не потянул
+36
-6
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Лимит Лимитович
Да не, липовый ЗМ, если без шуток. ЗМ - приз, который вручается игроку за весь сезон, а не за один турнир, который даже был тем более почти год назад. Для этого есть статус лучшего игрока турнира и т.п.
+32
-10
+22
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Enchanter WIZZARD
Ответ Зверёк
Это же МЛС а не СА.Хотя по факту на данный момент СА как лига превосходит МЛС
СА намного сильнее МЛС. В СА игроков с именем уже больше чем в большинстве европейских чемпионатов( вне топ-5) даже вне большой четверки, у середняков не мало статусных игроков
+29
-10
+19
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сдулся чемпион, а Роналду забивает у арабов, что бы не говорили про второго, но голы они и есть голы...
+32
-15
+17
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Заборостроитель
Ответ Abdul Aziz
Комментарий удален модератором
А что надо писать "Эпоха Лео Месси", "18.12.2022"?
Чтобы быть не ботом🤣
+16
-1
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pit4er
Стараться в МЛС в сделку не входило
+16
-1
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Зверёк
Это же МЛС а не СА.Хотя по факту на данный момент СА как лига превосходит МЛС
+25
-12
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Arthurino
Ответ Иван Лапин
Даже бургер лигу не потянул
Еще есть шанс взять Кубок Биг Тейсти и сыграть в Суперкубке Чикен Макнаггетс, так что не торопи события
+12
0
+12
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Андрей Евсеенко
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Раньше про Лигу 1 говорили, что не стоит учитывать результат из лиги фермеров, так как очень слабый чемпионат и месси там налегке забивал бы 50+. Раз там должен от 50, то в МЛС вообще 70+ за сезон. Но провалился и там и там: в лиге 1 6 голов за сезон, а тут 5 матчей с 0. Надо его еще в символическую сборную поставить
+12
-3
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David Aprasidze
Ответ Арсен Талант-Уулу
Слышал, что зм теперь дают за прошлый полный сезон? Осень перед вручением не считают
За сезон, а не за месяц.
+11
-2
+9
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feelsOKAYman
Сложная лига, Шарлотт бы поборолся с Ман Сити за 1 место АПЛ, это факт, с этим только фанаты Роналду поспорят. Естественно величайший не может забить, ну что поделать....
+10
-1
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Мэр Чунга-чанги
Месси же по предголевым мастер
+10
-2
+8
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Сикарио
Ответ Zed_patriot
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мессе не чемпион мира
+8
0
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Иван Петров
Ответ Zed_patriot
Отныне учитываются выступления кандидатов не за календарный год, а за сезон – с августа по июль. Таким образом, ЧМ-2022, который завершился 18 декабря в прошлом году, будет учитываться при выборе лучшего игрока в 2023-м хейтеры Величайшего плачут
И только он будет учитываться. Но отчего-то ЗМ нужно дать Месси, а не вратарю, который потянул две серии пенок.
+7
0
+7
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xamer 9
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
Вам больше идет перечислять достижения Криштиану, чем хейтить Месси. Нравится вам Роналду - прекрасно, радуйтесь его достижениям.
Считать неудаления в матчах - ну это смешно)
+11
-4
+7
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Зверёк
Месси 35 лет ПСЖ 32 матча 16 голов
Криштиану 35 лет МЮ 30 игр 18 голов
+9
-3
+6
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Роман
Растворился в американской медиалиге.
+7
-2
+5
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Люблю выпить
сдулся гений даже климову понятно)
+10
-6
+4
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Abdul Aziz
Ответ Enchanter WIZZARD
СА намного сильнее МЛС. В СА игроков с именем уже больше чем в большинстве европейских чемпионатов( вне топ-5) даже вне большой четверки, у середняков не мало статусных игроков
блин, вы же реально так думаете, это же не прикол?
+15
-11
+4
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QWertY
Где месибои, которые смеялись над Кришти?🤣
+11
-7
+4
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Арсен Талант-Уулу
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
Слышал, что зм теперь дают за прошлый полный сезон? Осень перед вручением не считают
+10
-6
+4
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Scorpio
ну это заявочка на ЗМ следующего года
голы не главное - вы видели как он ведет игру?
а предобводки? то-то же!
+7
-4
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Роман
Представить Месси в составе Манчестер Сити сейчас. Он бы плотно на скамейке сидел.
А тут видите ли ЗМ дают)
+4
-1
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Лютый альбинос
Ответ Achilles 21
ага, расскажи это другим которые получали за один турнир вроде каннаваро, роналдо( 2002) и др
Ну вы сравнили. Роналдо на ЧМ 2002 реально божил, а Месси кроме левых пенальти чем отметился?
+5
-2
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Ivan Ivanych
Зм этому "монстру"
+3
0
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Ызяя
Ответ Иван Лапин
Комментарий удален модератором
а почему все ( ну хорошо не все , но очень многие) называют его гормональным, гормоном и еще я слышал гормонально-стероидным ?
+2
0
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mootoo
Срочно золотой мяч
+2
0
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Иван Петров
Ответ Achilles 21
ага, расскажи это другим которые получали за один турнир вроде каннаваро, роналдо( 2002) и др
Но с того времени такого не было. И это было из-за того что не было таких ярких выступлений которые могли это затмить.
+2
0
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Demyan Grachev
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
ща на тебя налетят мессиголовые))
+2
0
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</c/>
Ответ Abdul Aziz
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дают за статистику, а статистика дело упрямое и тут как бы не хейтили Роналду он стабилен...
+6
-4
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Syndycate
Золотой Бургер этому господину
+3
-1
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Роман
Ответ Вальдано
Комментарий удален модератором
мессифилы с вчерашней регистрацией 🐓
+2
0
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Ничего Смешного
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
А просто позорное неудаление в матче с Нидерландами за прыжок сзади?
Месси явно был не главной звездой на том ЧМ.
+2
0
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Alex Slobodskikh
Зато сколько обводок и предобврдок. Не считали??
Гений! Заткнул рот всем снова
+4
-2
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Заборостроитель
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
Допинг Гомеса за несколько дней до ЧМ, тоже наводит мысль на ангажированность ФИФА. Почему не отстранили, чтобы не накалять обстановку в сборной для его главного распиаренного актива?
+4
-3
+1
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Abdul Aziz
Ответ Artem Piatkov
И это обладатель Золотого Мяча 2023? Смешно давать ЗМ за 7 голов на турнире, который вообще в 2022 разыграли, а в ЛЧ по классике позорный вылет в 1/8 с 0+0 и в МЛС 1 гол как я понимаю И что мы имеем: 👌Катар проспонсировал ему ЧМ (5 левых пенок и неудаление 2-х аргентинцев в финале) 😸 Уровень соперников - смех, если даже Молдавия полякам 4 в отборе настреляла 🤡 🤔 Интер выиграл Кубок Лиги (странный турнир со статусом "полу-официального") И вот это ставят выше побед в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии, где у Холланда сплошные рекорды Такое себе
кто вообще тебя лайкает?
+12
-11
+1
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Арасланов Роман
А обводок сколько?
+5
-4
+1
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Hi Hi
Ответ marchellinos
У каждого бывает такая серия.
Но не у номинанта на ЗМ в бургер-лиге
+1
0
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David Aprasidze
Не дать ЗМ Левандовскому за ковидный сезон и дать катарскому пенальтисту это просто верх цинизма.
+12
-11
+1
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Любезный Коссутий
ну ничего, в ноябре, Лео покажет китайцам класс, в товарняках
+1
0
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charly001
А символическая сборная при вручении ЗМ еще составляется ?? Просто интересно включат ли такого обладателя ЗМ в символическую сборную года
+1
0
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</c/>
месси дроты, вы не минусы мне лепите, а усвойте, что сейчас Беллингем, Холланд или Мбаппе на порядок круче вашего кумира и нужно это осознавать, что эпоха Месси завершается и никто не оспаривает его мастерства и то, что привнёс в футбол...не являюсь поклонником ни Месси, ни Роналду...мой любимый футболист россиянин Дмитрий Сычёв!
+6
-5
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Сектор Джаза
Ману израсходовал. Бывает.
+1
0
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Zed_patriot
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Месси не выиграл ЧМ, он был подарен шейхом. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани сказал, чтоб ЧМ в Катаре запомнили, я хочу, чтоб его выиграл Месси.
+1
0
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trav
Месси только в играх за сборную выкладывается последние года три
А все эти клубы это не для него
+1
0
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Кирилл Конопельченко
Зато есть 8 ЗМ
+1
0
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marchellinos
Ответ Hi Hi
Но не у номинанта на ЗМ в бургер-лиге
Холанд тоже несколько матчей не забивал. Мбаппе тоже. У Роналду меньше таких матчей было.
0
0
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