Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Эдисон Аскона Футбол

Хавбек «Интер Майами» Эдисон Аскона рассказал, как команда оберегает Лионеля Месси.

«Все понимают, что мы не будем пытаться причинить ему вред [на тренировках]. Мы пытаемся защищаться, но немного осторожнее.

Мы не позволяем ему играть в матчах, которые проводим между собой, мы защищаемся против него, но с осторожностью. Никто не играет против него очень жестко», – сказал Аскона. 

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19 комментариев

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rigobersong
Так жестко как против Месси в футбол не играли ни против кого, костоломы из Хетафе и т.д. знали, что он не будет падать и выклянчивать карточки, пенки и т.д. и пытались остановить всеми методами, задолго до всяких вар, а с португальской симулянткой никто не хотел иметь дело, т.к. воплей и стонов на месяц вперед будет, ее даже трогать не надо было падала от дуновения ветра:))
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Frakiec 77
Ну в принципе так и надо, тем более на тренировках)
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King_X
Да с ним и соперники по МЛС по этому принципу действуют😂
+5
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Rus Donskoy
Огромное уважение к гению Месси
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Philatelist79
На тренировках и не должны ломать своих.
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EvilEmpress
Я все понимаю, что МЕССИ - Величайший футболист и все такое, но футбол контактный вид спорта! Если вы хотите прогрессировать и побеждать в МЛС, то танцы на тренировках вокруг Месси будут плохим стечением обстоятельств
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Дмитрий Рабко
Так, а если серьёзно - получается что с приходом Месси отработка игры против сильных нападающих в "Интере" прекратилась и защитники и опорники просто теряют квалификацию ?
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VERBLYUD
Ответ Любезный Коссутий
даже защитники соперников не играют жестко против Лео, чего уж про своих говорить. да практически никак не играют.
Наверное, поэтому он за последние 2 месяца из-за травмы пропустил 8-9 матчей?
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Blaumerc
Ответ Любезный Коссутий
даже защитники соперников не играют жестко против Лео, чего уж про своих говорить. да практически никак не играют.
в своё время, в ла лиге против Месси больше всего фолили. Костоломы Мадрида в лице Пепе и Рамоса выходили с установкой поломать Месси. Каким-то чудом он обходился без серьёзных травм.
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Любезный Коссутий
даже защитники соперников не играют жестко против Лео, чего уж про своих говорить. да практически никак не играют.
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Игорь Климов
Ну, ещё бы на тренировке травму нанесли, конечно не нужно этого делать.
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rigobersong
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Игорь Климов
Лео Месси входит в топ-2 игроков, против кого больше всех фолят соперники, это для информации.
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VERBLYUD
Ответ Дмитрий Рабко
Так, а если серьёзно - получается что с приходом Месси отработка игры против сильных нападающих в "Интере" прекратилась и защитники и опорники просто теряют квалификацию ?
Судя по результатам до прихода Месси эти бездари вообще не тренировались
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