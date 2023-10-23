Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»

Хавбек «Интер Майами» Эдисон Аскона рассказал, как команда оберегает Лионеля Месси.

«Все понимают, что мы не будем пытаться причинить ему вред [на тренировках]. Мы пытаемся защищаться, но немного осторожнее.

Мы не позволяем ему играть в матчах, которые проводим между собой, мы защищаемся против него, но с осторожностью. Никто не играет против него очень жестко», – сказал Аскона.

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