Хавбек «Интер Майами» Аскона об игре с Месси на тренировках: «Никто не играет против него очень жестко. Мы защищаемся, но с осторожностью»
Хавбек «Интер Майами» Эдисон Аскона рассказал, как команда оберегает Лионеля Месси.
«Все понимают, что мы не будем пытаться причинить ему вред [на тренировках]. Мы пытаемся защищаться, но немного осторожнее.
Мы не позволяем ему играть в матчах, которые проводим между собой, мы защищаемся против него, но с осторожностью. Никто не играет против него очень жестко», – сказал Аскона.
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