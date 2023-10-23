Неизвестные попытались ограбить дом Ловрена во Франции. Полиция ведет расследование

Дом Деяна Ловрена попытались ограбить.

Инцидент произошел во время матча « » против «Клермона» в 9-м туре Лиги 1 (1:2). Злоумышленники попытались проникнуть в дом бывшего защитника «Зенита», выступающего за «Лион».

Полиция обнаружила следы взлома на входной двери. По факту инцидента открыто расследование.

перешел в «Лион» зимой 2023 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 2 матча.

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