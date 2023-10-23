Неизвестные попытались ограбить дом Ловрена во Франции. Полиция ведет расследование

Теги Лион лига 1 Франция происшествия Деян Ловрен Футбол

Дом Деяна Ловрена попытались ограбить.

Инцидент произошел во время матча «Лиона» против «Клермона» в 9-м туре Лиги 1 (1:2). Злоумышленники попытались проникнуть в дом бывшего защитника «Зенита», выступающего за «Лион». 

Полиция обнаружила следы взлома на входной двери. По факту инцидента открыто расследование. 

Ловрен перешел в «Лион» зимой 2023 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 2 матча. 

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baobabb forever
Ответ Леонид Матросов
Да не может такого быть. Во Франции что, преступность есть?
и самое смешное, ни одного такого случая про Россию не слышно, но у нас тут по мнению евросов Мордор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Да не может такого быть. Во Франции что, преступность есть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Леонид Матросов
Да не может такого быть. Во Франции что, преступность есть?
Есть. Доннарума и его жена на себе прочувствовали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий