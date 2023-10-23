Экс-форвард «Зенита» Панюков о книгах: «Про Нюрнбергский процесс интересно, Гитлер впечатлял в плохом смысле – как политик восхитительный, вопросов нет, но с психическими отклонениями, начудил знатно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Панюков книги история Владимир Соловьев Футбол

Экс-форвард «Зенита» Андрей Панюков рассказал о впечатливших его книгах.

– Ты читал Владимира Соловьева. Зачем?

– Только «Апокриф» у него читал. Фантастика такая, что даже слов нет. Про пришествие дьявола на Землю. Ну прикольно, да. Потом бабушке о прочитанном рассказал, а она человек верующий: «Внучок, ну ты что, дурак? Не читай такое, пожалуйста». Старая школа. Бабушка в церковь каждую неделю ходит и Библию читает ежедневно – куда ей про дьявола. Да еще и от автора, который на телевизоре что-то вещает. Она там вообще чуть с ума не сошла, ха-ха! Я все понял: «Ладно, бабан, убираем эту книжку!»

– Какие книги правда впечатлили?

– Вот про Нюрнбергский процесс – очень интересно. Гитлер («Майн Кампф» – прим.) впечатлял, но в плохом смысле, конечно. Нет, как политик он восхитительный, вопросов нет. Но с психическими отклонениями, начудил знатно. До сих пор мир разгребает, – сказал Панюков.

Нюрнбергский процесс – первый из серии судебных процессов над военными преступниками нацистской Германии, проходивших во Дворце юстиции Нюрнберга после Второй мировой войны, в 1945-1949 годах. 

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22 комментария

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Marcus-light
Ответ Machine Head
Панюков малограмотный идиот. «Начудил» так что уничтожил 27 млн человек нашей страны. Вечная память погибшим. А Гитлер чудовищный злодей человечества на все времена.
Каким образом подбор эпитетов определяет ум человека?
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Надеюсь эту австрийскую черемшу замочили где-то в Берлинском сортире, русский солдат сделал красиво, пока европка поджала хвосты и терпела:))
русский солдат? насмотрелись реконструкций фанерных рейхстагов )
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Антон Фалафель
Если вставить Моль вместо Гитлера, тоже всё сойдётся. Только он и политик хреновый.
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Pigmalion
Ответ Антон Фалафель
Если вставить Моль вместо Гитлера, тоже всё сойдётся. Только он и политик хреновый.
Плохие политики на 20 лет бы власть удержать не смогли
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Machine Head
Панюков малограмотный идиот. «Начудил» так что уничтожил 27 млн человек нашей страны. Вечная память погибшим. А Гитлер чудовищный злодей человечества на все времена.
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Максим Столбов
Можно перестать выкладывать нарезки из интервью этого шибко "умного" футболера.
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Faust Doc
Эпичный футболист...
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Ковид 07.10.52
Нет, как политик он восхитительный, вопросов нет..
А это на срок не тянет за пропаганду нацизма?
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Novak
Ну вообще за слова про "восхитительного политика" сейчас могут и по статье УК притянуть.
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Machine Head
Сейчас либералы всего мира нам расскажут какой Гитлер был душкой . Я уже вижу наплыв .
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Фут.Боль
Ответ Антон Фалафель
Если вставить Моль вместо Гитлера, тоже всё сойдётся. Только он и политик хреновый.
Я даже знаю с какой стороны пошла эта бредовая аналогия.
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marcusdi
Ответ Pigmalion
Плохие политики на 20 лет бы власть удержать не смогли
ты так написал, что как будто у него эти 20 лет власть кто то пытался отобрать
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Akhilbek Turmakhanbetov
Ответ Pigmalion
Плохие политики на 20 лет бы власть удержать не смогли
диктаторы еще больше держат
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Machine Head
Ответ David Aprasidze
Часть нацистких - антилиберальных и антисемитских тезисов взяло на вооружение рос пропаганда, только в менее истеричной форме. Потому Гитлер так популярен в РФ, просто исторический опыт не позволяет в этом признаться. Дуче в этом плане безобиднее симпатизировать
Ты сейчас оскорбил нашу страну. У меня нет никакой истерики . У нас же не Грузия с Габунием .
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Machine Head
Ответ Marcus-light
Каким образом подбор эпитетов определяет ум человека?
Подучи что такое эпитеты
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