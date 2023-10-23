Экс-форвард «Зенита» Панюков о книгах: «Про Нюрнбергский процесс интересно, Гитлер впечатлял в плохом смысле – как политик восхитительный, вопросов нет, но с психическими отклонениями, начудил знатно»

Экс-форвард «Зенита» Андрей Панюков рассказал о впечатливших его книгах.

– Ты читал Владимира Соловьева. Зачем?

– Только «Апокриф» у него читал. Фантастика такая, что даже слов нет. Про пришествие дьявола на Землю. Ну прикольно, да. Потом бабушке о прочитанном рассказал, а она человек верующий: «Внучок, ну ты что, дурак? Не читай такое, пожалуйста». Старая школа. Бабушка в церковь каждую неделю ходит и Библию читает ежедневно – куда ей про дьявола. Да еще и от автора, который на телевизоре что-то вещает. Она там вообще чуть с ума не сошла, ха-ха! Я все понял: «Ладно, бабан, убираем эту книжку!»

– Какие книги правда впечатлили?

– Вот про Нюрнбергский процесс – очень интересно. Гитлер («Майн Кампф» – прим.) впечатлял, но в плохом смысле, конечно. Нет, как политик он восхитительный, вопросов нет. Но с психическими отклонениями, начудил знатно. До сих пор мир разгребает, – сказал .

Нюрнбергский процесс – первый из серии судебных процессов над военными преступниками нацистской Германии, проходивших во Дворце юстиции Нюрнберга после Второй мировой войны, в 1945-1949 годах.

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