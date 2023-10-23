Экс-форвард «Зенита» Панюков об «Аяччо»: «Несколько черненьких поначалу обходили стороной, один как-то осмелился: «У вас реально темнокожих ненавидят?» – «Ты че, дурак? Посмотри, сколько их у нас играет»
Андрей Панюков рассказал об отношениях в партнерами по команде в «Аяччо».
Панюков выступал за французский клуб в сезоне-2015/16.
– Ты рассказывал про своих африканских партнеров по «Аяччо», которые считали: в России кругом расисты и алкаши.
– Ну, это база. Думают, что у нас тут медведи на балалайке играют и люди по улице с водкой ходят.
– Ты пытался разубедить парней в «Аяччо», что это стереотипы?
– Многие и так это понимали – слова были, скорее, в шутку. Правда, несколько черненьких поначалу обходили меня стороной. Подвожу их как-то после игры. Всю дорогу молчали. Я спрашиваю: «Что молчите-то?»
Один осмелился: «А у вас реально темнокожих ненавидят? Скинхеды, все дела?» – «Ты че, дурак, что ли? Посмотри, сколько их у нас играет. Никто не жалуется!» – сказал бывший форвард «Зенита», ныне выступающий за белорусский «Нафтан».
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