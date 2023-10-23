Андрей Панюков сравнил менталитет жителей Корсики с народами Кавказа.

выступал за « » во втором дивизионе Франции в сезоне-2015/16.

– Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. У меня там появился кент Зана Алле, до сих пор периодически общаемся. Сильно мне помогал: и интернет подключал, и свет оплачивал, и машину помог со штрафстоянки забрать.

– Пояснишь про сходство с кавказцами?

– Ну смотри. В Париже вдоль трассы стоят не только девушки легкого поведения, но и, скажем, трансвеститы. Во Франции разрешены однополые браки, мальчик с мальчиком могут держаться за ручку и гулять по улице.

– На Корсике не так?

– Как сейчас помню имя чудака из «Аяччо», Антони Липпини. Спрашивал меня: «Заметил, что у нас нет всего этого? У гомосексуалистов на Корсике могут быть проблемы!» По новостям крутили: на Корсике нашли бордель в центре города. Так тысячи две-три вышли на митинг, чтобы его закрыли! Но что меня удивляло?

– Что?

– Новый год я праздновал с младшим братом Стива Манданда Риффи. Картина маслом: я русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец с нами. Сборная солянка. И в 12 ночи какой-то парень вышел стрелять из калаша! Я в шоке. Это Корсика или Чечня? – сказал экс-форвард « » и « ».

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