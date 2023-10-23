Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. Какой-то парень вышел из калаша стрелять в 12 ночи на Новый год! Я в шоке – это Корсика или Чечня?»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Урал Стив Манданда Д2 Франция Аяччо Риффи Манданда Антони Липпини Андрей Панюков Зана Алле ЛГБТ Футбол

Андрей Панюков сравнил менталитет жителей Корсики с народами Кавказа.

Панюков выступал за «Аяччо» во втором дивизионе Франции в сезоне-2015/16.

– Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. У меня там появился кент Зана Алле, до сих пор периодически общаемся. Сильно мне помогал: и интернет подключал, и свет оплачивал, и машину помог со штрафстоянки забрать.

– Пояснишь про сходство с кавказцами?

– Ну смотри. В Париже вдоль трассы стоят не только девушки легкого поведения, но и, скажем, трансвеститы. Во Франции разрешены однополые браки, мальчик с мальчиком могут держаться за ручку и гулять по улице.

– На Корсике не так?

– Как сейчас помню имя чудака из «Аяччо», Антони Липпини. Спрашивал меня: «Заметил, что у нас нет всего этого? У гомосексуалистов на Корсике могут быть проблемы!» По новостям крутили: на Корсике нашли бордель в центре города. Так тысячи две-три вышли на митинг, чтобы его закрыли! Но что меня удивляло?

– Что?

– Новый год я праздновал с младшим братом Стива Манданда Риффи. Картина маслом: я русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец с нами. Сборная солянка. И в 12 ночи какой-то парень вышел стрелять из калаша! Я в шоке. Это Корсика или Чечня? – сказал экс-форвард «Зенита» и «Урала».

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31 комментарий

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Ji est
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Aleksey Yashin
Праздновали как-то русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец Новый год на Корсике.
В 12 ночи какой-то парень вышел стрелять из калаша.
Этим парнем оказался Альберт Эйнштейн из Чечни.
+62
-3
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Михо
Бордель зачем закрывать?
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Pertinax Gandi
Ну то, что Корсика принадлежит Франции, это политический казус, сложившийся ещё в стародавние времена. Изначально и культура и язык там ближе к Сардинии и Сицилии. Хотя сейчас уже, говорят, всего процентов 40 населения владеют корсиканским.
+14
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Savardus
Перед поездкой на Корсику надо было посмотреть фильм "Корсиканец" c Жаном Рено)
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Серый
Ответ Aleksey Yashin
Праздновали как-то русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец Новый год на Корсике. В 12 ночи какой-то парень вышел стрелять из калаша. Этим парнем оказался Альберт Эйнштейн из Чечни.
Праздновали как-то русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец Новый год на Корсике, но вместе ещё не жили.
+11
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Dimario
Ответ Михо
Бордель зачем закрывать?
дак явно не мужики за закрытие радели)
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Vvild
"– Пояснишь про сходство с кавказцами?"

Это сейчас норма журналистам так общаться?
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Montenegro Serbian
Это типа оплот "глубинного народа" во Франции?)
А по факту, такое может быть, т.к островной образ жизни всё равно диктует некую закрытость и возможность придерживаться традиционных тем присущих конкретному месту.
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Виталий Голицын
Скорее это экс-форвард Урала,за который он больше всего отыграл.Что он за Зенит сыграл?2 матча?
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Дмитрий Рабко
Ответ Михо
Бордель зачем закрывать?
Из зависти ?
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Мексиканская песня
Примеру знаете? От Приоры.
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Ответ Pertinax Gandi
Ну то, что Корсика принадлежит Франции, это политический казус, сложившийся ещё в стародавние времена. Изначально и культура и язык там ближе к Сардинии и Сицилии. Хотя сейчас уже, говорят, всего процентов 40 населения владеют корсиканским.
Это не казус, а цинизм, сперва Корсику завоевали генуэзцы, а потом выгодно продали свой протекторат Франции за 40 тогдашних лямов
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DeltaForce
Ответ Savardus
Перед поездкой на Корсику надо было посмотреть фильм "Корсиканец" c Жаном Рено)
О да,помню они там на Ниве еще гоняли)
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Николай Козлов
Корсинанец вот прям из калаша? Интересно, где он его взял.
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udod
с братками из Аяччо разберётся Этьен Жерар
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Нагрузки Сборной
Наполеон гонял своих ленивых офицеров, приговаривая «безделье - игрушка дьявола»
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Diego Zidan
Теперь перед доном придется извиняться
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Михаил Панюков
на всякий случай, извиняюсь!
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BaldFraud
Ответ Dimario
дак явно не мужики за закрытие радели)
Как раз вспоминал, что во франции фемки митинговали за закрытие борделя с куклами.
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atomio
Ответ Михо
Бордель зачем закрывать?
Жёны ревновать стали
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ТимТалер
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
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E V
Судя по его речи он недалеко ушёл от корсиканцев
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Мексиканская песня
А потом он купил Приору.
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