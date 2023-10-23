Бабич об РПЛ: «Верю, что «Спартак» будет бороться за первое место в этом сезоне, я здесь для этого. Мы не удовлетворены 4-м местом, могли выступить лучше»

Срджан Бабич верит, что «Спартак» способен бороться за победу в Мир РПЛ.

После победы над «Пари НН» в 12-м туре (2:0) « » занимает 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

«Хорошая игра для «Спартака» – думаю, что мы были лучше, чем « ». У нас было много моментов, мы заслужили эту победу. Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в Кубке мы играли хорошо.

Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН». Нам нужно показывать нашу игру, исправлять много вещей. Я верю, что «Спартак» будет бороться за первое место в РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», – сказал защитник «Спартака».

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