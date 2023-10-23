Литвинов об Абаскале с усами: «Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Фильмы Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов высказался о том, что Гильермо Абаскаль отрастил усы.

— У Гильермо теперь усы. Как вы отреагировали?

— Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт.

Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально, – сказал полузащитник «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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DiMANUTD
Запускаем кастинг на роль Нейтана Шелли и Роя Кента
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Буратино55
Когда тактические идеи закончились, но надо имитировать бурную деятельность
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Demyan Grachev
тоже начинаю отращивать..
Новая мода...заодно поищу куда съезжать...женат...
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Cst Cap
"Пахнет потенциалом".
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Андрей Герасимов
потянет на рычаг пожалуй
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Vićtor Diaź
Ответ DiMANUTD
Запускаем кастинг на роль Нейтана Шелли и Роя Кента
На роль Кента предлагаю Джикию. В таком случае Кили - Это Соболев
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