Литвинов об Абаскале с усами: «Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же»

Руслан Литвинов высказался о том, что Гильермо Абаскаль отрастил усы.

— У Гильермо теперь усы. Как вы отреагировали?

— Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт.

Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально, – сказал полузащитник « ».

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