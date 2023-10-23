Литвинов об Абаскале с усами: «Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же»
Руслан Литвинов высказался о том, что Гильермо Абаскаль отрастил усы.
— У Гильермо теперь усы. Как вы отреагировали?
— Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт.
Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально, – сказал полузащитник «Спартака».
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