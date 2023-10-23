Даниил Хлусевич: «В «Спартаке» нет никаких конфликтов, у нас все великолепно. Соболев все время тренировался»

Даниил Хлусевич заявил, что в «Спартаке» нет никаких конфликтов.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.

Соболев начал матч против «Пари НН» (2:0) на скамейке запасных.

«Мы начали с победы после паузы на матчи сборных, это очень важно, значит, в любом случае она пошла на пользу « ». Конечно, следил за матчами сборной России, я был на игре с Камеруном, очень понравилось, хорошая атмосфера. На самом деле очень скучал, очень хотелось оказаться там. Тем более при своих болельщиках, на московском стадионе – это прекрасно.

Да, сейчас уже восстановился, поэтому почти полностью готов. Есть какие-то небольшие ограничения, наверное, но в общем готов на 100 процентов. А не на 105 процентов, как обычно.

В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо. Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался. Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне», – сказал защитник «Спартака».

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