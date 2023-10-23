Вице-президент «Барсы» о 304 млн евро прибыли по итогам финансового года: «Это результат экстраординарных мер, но бренд клуба силен»

Вице-президент «Барселоны» отметил прогресс в экономике клуба за прошедший сезон.

По словам , доход «Барселоны» в сезоне-2022/23 составил 1,259 млрд евро при запланированных 1,255 млн евро – при этом по сравнению с прошлым годом выросли доходы от стадиона (+28 млн) и рекламных контрактов (+19 млн), а прибыль от трансферов и телеправ снизилась (-25), что связано с неудачными выступлениями в еврокубках.

Расходы «Барселоны» за прошедший финансовый год составили 1,165 млрд евро – на 100 млн евро больше запланированного.

«В бюджете была заложена прибыль в 274 миллиона евро, в реальности мы получили 304 миллиона. Мы не скрываем, что это стало результатом двух экстраординарных операций, которые принесли около 400 миллионов евро. Это позволило нам провести некоторую чистку. Не стоит скрывать, что реальные убытки составили 200 миллионов долларов, но бренд «Барсы» силен.

500 миллионов отрицательного баланса были списаны, и это важно для душевного спокойствия партнеров и для доверия инвесторов. Важно представлять собственные средства без дисбаланса. Мы взялись за долг – это наше бремя. Мы сократили его с 1,35 млрд евро менее чем до 1,2 млрд. Во-первых, [благодаря] структуре, по которой мы сможем платить вовремя. Второй аспект – стоимость. Процентные ставки были повышены до 7-8%, и они были рефинансированы.

Было важно вернуть радость, которую мы видели на «Камп Ноу» и снова стать конкурентоспособными. На второй год мы смогли конкурировать. Расходы можно снизить, но наступает момент, когда дальше снижать их уже нельзя, поэтому доходы должны расти.

[Зарплаты] составляют 79% от обычного дохода и 54% с учетом рычагов. Принимая эти 54% как должное, мы обманываем самих себя – реальность такова, что в отношении обычных текущих расходов мы находимся на уровне 79%, что выше рекомендаций УЕФА», – сказал Эдуар Ромеу.

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