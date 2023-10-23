Вице-президент «Барсы» о 304 млн евро прибыли по итогам финансового года: «Это результат экстраординарных мер, но бренд клуба силен»

Теги Барселона Ла Лига УЕФА деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» отметил прогресс в экономике клуба за прошедший сезон.

По словам Эдуара Ромеу, доход «Барселоны» в сезоне-2022/23 составил 1,259 млрд евро при запланированных 1,255 млн евро – при этом по сравнению с прошлым годом выросли доходы от стадиона (+28 млн) и рекламных контрактов (+19 млн), а прибыль от трансферов и телеправ снизилась (-25), что связано с неудачными выступлениями в еврокубках.

Расходы «Барселоны» за прошедший финансовый год составили 1,165 млрд евро – на 100 млн евро больше запланированного.

«В бюджете была заложена прибыль в 274 миллиона евро, в реальности мы получили 304 миллиона. Мы не скрываем, что это стало результатом двух экстраординарных операций, которые принесли около 400 миллионов евро. Это позволило нам провести некоторую чистку. Не стоит скрывать, что реальные убытки составили 200 миллионов долларов, но бренд «Барсы» силен.

500 миллионов отрицательного баланса были списаны, и это важно для душевного спокойствия партнеров и для доверия инвесторов. Важно представлять собственные средства без дисбаланса. Мы взялись за долг – это наше бремя. Мы сократили его с 1,35 млрд евро менее чем до 1,2 млрд. Во-первых, [благодаря] структуре, по которой мы сможем платить вовремя. Второй аспект – стоимость. Процентные ставки были повышены до 7-8%, и они были рефинансированы.

Было важно вернуть радость, которую мы видели на «Камп Ноу» и снова стать конкурентоспособными. На второй год мы смогли конкурировать. Расходы можно снизить, но наступает момент, когда дальше снижать их уже нельзя, поэтому доходы должны расти.

[Зарплаты] составляют 79% от обычного дохода и 54% с учетом рычагов. Принимая эти 54% как должное, мы обманываем самих себя – реальность такова, что в отношении обычных текущих расходов мы находимся на уровне 79%, что выше рекомендаций УЕФА», – сказал Эдуар Ромеу.

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9 комментариев

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гель кристины
У всех же порезали зп, почему 79% все еще?
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Geronimo Good
Ответ Andrey Andreev
Общий смысл в том, что рычаги - разовая мера, а расходы у них почти не снижаются. Ещё год-два такого положения дел, и Барселона обанкротится
Нет. Рычаги нужны были в первую очередь что бы погасить образовавшиеся ранее большие задолженности. С этой задаче они справились (задолженности ещё есть и их будут погашать в течении нескольких лет). Сейчас у Барсы положительный баланс.
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MESSIya
Ответ Andrey Andreev
Общий смысл в том, что рычаги - разовая мера, а расходы у них почти не снижаются. Ещё год-два такого положения дел, и Барселона обанкротится
Общий смысл такой, что с помощью рычагов, закрыли обязательства, расторгли дорогостоящих игроков, сократили долг и нормализовали финансовую составляющую
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MESSIya
Ответ гель кристины
У всех же порезали зп, почему 79% все еще?
Это про отчёт того года, в этом 57% по прогнозу. Бюджет заложен в 800+, а зарплаты в 400+
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MESSIya
Ответ Dinar Ibragimov
Никогда не поверю что из-за парочки сезонов без трофеев и больших трат, от такого именитого бренда как Барса отвернулись бы все спонсоры мира. Учитывая какие бриллианты плодятся пачками в Ла Масии, можно бы было пару лет опираться на них и не тратить огромные деньги на Рафиней и Левандовских. Спустя несколько лет, новое руководство вместе с хомячками радующимися сиюминутными результатам сейчас, будут плакать о нехватке доходов которые распродали в следствии рычагов. Когда как другие топ клубы улетят далеко вперёд в этом плане (кроме разве что Челси)
Ну Мадриду же никто не мешает продавать доходы и покупать игроков. И за несколько лет без ЛЧ и призовых мест, ценность бренда упадёт, а за участие в ЛЧ призовые, ТВ права, спонсоры, маркетинг. Ну поиграли бы молодыми, а затем за сезон звёзд 10 купить, чтоб на текущий уровень вернуться?
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gPk
Ответ FEZ10
Да да. Только 2 сезона в середине таблицы и вас сожрут болельщики
Никто не сожрет.Люди здраво оценят ситуацию..Физручка Хави за его бездарнейший футбол который команда демонстрирует уже второй сезон подряд ведь не сожрали еще
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