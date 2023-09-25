РПЛ попросила клубы избегать отсылок к криминальным фильмам при создании контента. Ранее «Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»

Мир РПЛ попросила клубы осторожнее подходить к выбору тем для промороликов.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, руководство лиги обратилось к клубам с просьбой не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Лига не хочет, чтобы «бандитский креатив» пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров.

Ранее «Ростов» анонсировал матч против видеороликом в стиле фильма «Бумер» – там человеку в маске коня дали по лицу. Позже видео было удалено.

« », в свою очередь, сделал отсылку к персонажу по прозвищу Баклажан из фильма «Жмурки», объявляя о продлении контракта с Майга.

В РПЛ подтвердили, что обратились к клубам с просьбой изменить подход к созданию контента.

«Лига посчитала неуместным промо‑ролик « » перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – заявили в пресс-службе лиги.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS