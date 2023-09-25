РПЛ попросила клубы избегать отсылок к криминальным фильмам при создании контента. Ранее «Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»
Мир РПЛ попросила клубы осторожнее подходить к выбору тем для промороликов.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, руководство лиги обратилось к клубам с просьбой не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Лига не хочет, чтобы «бандитский креатив» пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров.
Ранее «Ростов» анонсировал матч против ЦСКА видеороликом в стиле фильма «Бумер» – там человеку в маске коня дали по лицу. Позже видео было удалено.
«Пари НН», в свою очередь, сделал отсылку к персонажу по прозвищу Баклажан из фильма «Жмурки», объявляя о продлении контракта с Майга.
В РПЛ подтвердили, что обратились к клубам с просьбой изменить подход к созданию контента.
«Лига посчитала неуместным промо‑ролик «Ростова» перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов РПЛ с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – заявили в пресс-службе лиги.
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