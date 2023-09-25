РПЛ попросила клубы избегать отсылок к криминальным фильмам при создании контента. Ранее «Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН соцсети Матч ТВ Сочи Футбол

Мир РПЛ попросила клубы осторожнее подходить к выбору тем для промороликов.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, руководство лиги обратилось к клубам с просьбой не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Лига не хочет, чтобы «бандитский креатив» пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров. 

Ранее «Ростов» анонсировал матч против ЦСКА видеороликом в стиле фильма «Бумер» – там человеку в маске коня дали по лицу. Позже видео было удалено.

«Пари НН», в свою очередь, сделал отсылку к персонажу по прозвищу Баклажан из фильма «Жмурки», объявляя о продлении контракта с Майга.

В РПЛ подтвердили, что обратились к клубам с просьбой изменить подход к созданию контента. 

«Лига посчитала неуместным промо‑ролик «Ростова» перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов РПЛ с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – заявили в пресс-службе лиги. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Может, теперь у Ростова попрет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Интересно, почему МИДу можно использовать "бандитский креатив", а футбольным клубам нет?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Валера увлекся фильмами, а не тренировками
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Knife707
Поддерживаю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Жучкин
Хорошо, но мало. Надо ещё выдать список разрешенных сюжетов: про коварных англосаксов, про мудрого президента, про Петра и Февронию, и ещё что-нибудь про трёх богатырей и Гагарина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
у нас есть город у который изначально с 90-х не иначе , благодаря сериалу как ассоций с " Бандитский Петербург " , а за тем из " культурной столицы" плавно перешёл в "расчлиноград " , им что делать ? . Сарказм , Питер город отличный , точно красивейший где я бывал , ленинградцы это чисто шутка , не обижайтесь . А рекомендация тупейшие , жмурки чисто комедийная породия на 90-е , и найти там пропаганду криминала нужно постараться ,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий