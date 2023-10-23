Джейми Реднапп: «Отношение к Магуайру болельщиков – это позор. Его ошибки становятся мемом, другие игроки «МЮ» не получают и четверти этого, когда ошибаются»
Джейми Реднапп считает незаслуженной критику в адрес Харри Магуайра.
«Как профессионал, я думаю, что отношение болельщиков к нему – это позор. Куда бы он ни пошел, собственные фанаты, болельщики сборной Англии, высмеивали его, и это несправедливо.
[Против «Шеффилда»] этот парень показал, что он важный игрок. Конечно, он совершал ошибки, как и все, но я вижу, что некоторые игроки «Юнайтед», когда они ошибаются, не получают и четверти того, что получает он. Но если Харри Магуайр сделает то же самое, это станет мемом, и все начнут об этом говорить. Это несправедливо, и вы можете видеть, что когда он играет, он действительно меняет ход игры.
Считаю ли я его долгосрочным решением для «Манчестер Юнайтед»? Я так не думаю. В последнее время он в отличной форме, но я думаю, что ему, возможно, придется искать себя где-то еще. Но все же он не заслуживает той критики, которую получает. Это было в значительной степени ниже пояса, а иногда и позорно», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- Мам, я хочу чтобы у меня был свой Пирс Морган
- У нас дома уже есть свой Пирс Морган
Пирс Морган дома:
сейчас будет сити и харри они будут возить мордой об газон, если он будет в составе конечно. его старомодный стиль навалиться сзади на игрока - не сработает в этом матче
также как и далота доку будет возить