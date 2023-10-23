Джейми Реднапп: «Отношение к Магуайру болельщиков – это позор. Его ошибки становятся мемом, другие игроки «МЮ» не получают и четверти этого, когда ошибаются»

Джейми Реднапп считает незаслуженной критику в адрес Харри Магуайра.

«Как профессионал, я думаю, что отношение болельщиков к нему – это позор. Куда бы он ни пошел, собственные фанаты, болельщики сборной Англии, высмеивали его, и это несправедливо.

[Против «Шеффилда»] этот парень показал, что он важный игрок. Конечно, он совершал ошибки, как и все, но я вижу, что некоторые игроки «Юнайтед», когда они ошибаются, не получают и четверти того, что получает он. Но если сделает то же самое, это станет мемом, и все начнут об этом говорить. Это несправедливо, и вы можете видеть, что когда он играет, он действительно меняет ход игры.

Считаю ли я его долгосрочным решением для « »? Я так не думаю. В последнее время он в отличной форме, но я думаю, что ему, возможно, придется искать себя где-то еще. Но все же он не заслуживает той критики, которую получает. Это было в значительной степени ниже пояса, а иногда и позорно», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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