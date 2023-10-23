Джейми Реднапп: «Отношение к Магуайру болельщиков – это позор. Его ошибки становятся мемом, другие игроки «МЮ» не получают и четверти этого, когда ошибаются»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики Джейми Реднапп Харри Магуайр Футбол

Джейми Реднапп считает незаслуженной критику в адрес Харри Магуайра.

«Как профессионал, я думаю, что отношение болельщиков к нему – это позор.  Куда бы он ни пошел, собственные фанаты, болельщики сборной Англии, высмеивали его, и это несправедливо.

[Против «Шеффилда»] этот парень показал, что он важный игрок. Конечно, он совершал ошибки, как и все, но я вижу, что некоторые игроки «Юнайтед», когда они ошибаются, не получают и четверти того, что получает он. Но если Харри Магуайр сделает то же самое, это станет мемом, и все начнут об этом говорить. Это несправедливо, и вы можете видеть, что когда он играет, он действительно меняет ход игры.

Считаю ли я его долгосрочным решением для «Манчестер Юнайтед»? Я так не думаю. В последнее время он в отличной форме, но я думаю, что ему, возможно, придется искать себя где-то еще. Но все же он не заслуживает той критики, которую получает. Это было в значительной степени ниже пояса, а иногда и позорно», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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8 комментариев

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Savardus
Харри Магуайр маме:

- Мам, я хочу чтобы у меня был свой Пирс Морган
- У нас дома уже есть свой Пирс Морган

Пирс Морган дома:
+4
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Momos
Он получает ровно такое отношение, какое и заслуживает. Нет никого, кто бы столько привез на ровном месте.
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QWertY
Магваер истинный кэп МЮ и сборной Англии. Как говорили классики: "Когда вас хейтят - вам кричат в спину. А это значит вы далеко впереди: в заработке, в развитии вашего дела, в своих изменениях. Раз кричат в спину - значит вы идете в правильном направлении жи есть!".
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Romanian_Daddy
Да ко всем игрокам МЮ такое отношение, так как это МЮ. Вон Райа как обкакался в игре против Челси, причем через минут 10 чуть второй не привез, отдав пас нападающему соперника. Онану бы уже с землей сравняли.
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Will Turner
ну против шеффилда показал, спору нет, молодец. прессинга не было от шеффилда. Были забросы с которыми, учитывая рост харри, грех было не справиться
сейчас будет сити и харри они будут возить мордой об газон, если он будет в составе конечно. его старомодный стиль навалиться сзади на игрока - не сработает в этом матче
также как и далота доку будет возить
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Romanian_Daddy
Ответ Momos
Он получает ровно такое отношение, какое и заслуживает. Нет никого, кто бы столько привез на ровном месте.
Давид Луиз, к примеру) да много таких было
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Uragan
Ответ Momos
Он получает ровно такое отношение, какое и заслуживает. Нет никого, кто бы столько привез на ровном месте.
Никто не заслуживает травли
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Will Turner
Ответ Romanian_Daddy
Да ко всем игрокам МЮ такое отношение, так как это МЮ. Вон Райа как обкакался в игре против Челси, причем через минут 10 чуть второй не привез, отдав пас нападающему соперника. Онану бы уже с землей сравняли.
ну онану после ошибок поливали фанаты кого угодно, но не мю. райю почему то никто не костерит
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