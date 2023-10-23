Арутюнянц надеется, что «Ростов» прошлого сезона возвращается: «Главное – выбраться из низа таблицы и от матча к матчу дальше двигаться»
Президент «Ростова» надеется, что клуб вернется на уровень прошлого сезона.
Арташес Арутюнянц высказался после матча с «Ахматом» (3:0).
После 12 туров дончане занимают в Мир РПЛ 10-е место, в прошлом сезоне они финишировали четвертыми.
— Очень нужные три очка. Сейчас главное – набирать как можно больше очков и выходить из сложившейся ситуации, стараться выбраться из низа турнирной таблицы, подняться через победы. И от матча к матчу дальше двигаться.
— «Ростов» прошлого сезона возвращается?
— Дай бог. Будем надеяться, что да.
— Появилось облегчение?
— Это всего лишь одна игра, ребят. Еще впереди много матчей. Посмотрим, — сказал Арутюнянц.
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