Президент «Ростова» о Карпине: «Мы на 14-м месте. О каком «Спартаке» может идти речь? Надо вылезать из этой ямы»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» прокомментировал слухи о переходе Валерия Карпина в «Спартак».

– Как вы воспринимаете слухи о том, что «Спартак» якобы интересуется Карпиным?

– Не серьезно, если честно. Пусть кто угодно хочет Карпина, выходят на переговоры, если хотят.

– А «Спартак» ни разу не выходил?

– Ни разу.

– В ближайшее время его там не ждем?

– Карпин – главный тренер «Ростова». Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. Не понимаю, что вы хотите. Я же не скажу: «Это же «Спартак» – и отдам им весь тренерский штаб?

– У Карпина в контракте есть отступные?

– У Карпина отступные моральные, не поймете (улыбается)!

– Отчего же не пойму! Как происходит механика: клуб пришел, выплатил сумму и забрал тренера?

– Как это – пришел, заплатил и забрал тренера? Так не бывает!

– Ну разумеется, конечно, если сам Карпин захочет.

– Должно быть его согласие, должны идти переговоры. У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда – может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали, и все.

Ну как вы себе это представляете? Как можно посреди сезона повернуться и уйти? Или выходит новость: Карпин переходит в какой-то московский клуб – я ему звоню: «Георгич, чего, чемоданы уже пакуешь?» – «Что, шутишь, что ли? Конечно же нет!» Не знаю, откуда это берется.

– Вы так категорично относитесь к его возможному уходу.

– А почему он должен уходить? Объясните.

– Хочу в целом понять возможность ухода.

– Возможность его ухода из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У «Ростова» сложный период, мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок.

О каком «Спартаке» может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы. Сегодня говорить не о чем и не с кем, – сказал Арташес Арутюнянц.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Beast
Валера может и сборную тренировать, и Ростов со Спартаком. Дайте шанс
+17
-7
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No.7
Господи, один негатив какой-то…Карпин красава! Пытается ставить футбол нормальный, через пас. Поднял Ростов в топ в том году. Сейчас понятно спад… и всё это не с лучшими игроками РПЛ. На Ростов приятно смотреть , хоть какой-то рисунок игры есть. И сборная мне кажется лучше становится, но надо понимать , что это всё товарняки в сборной. Мне кажется это единственный наш тренер , который пытается поставить хороший стиль игры. Мое мнение…
+11
-5
+6
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xomamb
Ответ No.7
Господи, один негатив какой-то…Карпин красава! Пытается ставить футбол нормальный, через пас. Поднял Ростов в топ в том году. Сейчас понятно спад… и всё это не с лучшими игроками РПЛ. На Ростов приятно смотреть , хоть какой-то рисунок игры есть. И сборная мне кажется лучше становится, но надо понимать , что это всё товарняки в сборной. Мне кажется это единственный наш тренер , который пытается поставить хороший стиль игры. Мое мнение…
Странно. Ставит игру в пас, а игры нет. Ни у Ростова, ни у сборной.
+6
-3
+3
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Валерий Игоревич
Каким надо быть бараном, чтобы задавать такие вопросы?
+1
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Wiley Fox
Абаскаль на 5 месте и все жулики его уже проводили и ждут кудрявого проходимца Валеру, чтобы тот покинул Спартак с Ростовом
+2
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0
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Алксандр Гадюшкин
Не снимая вины с Карпина за результаты, видео что ему не предоставляют игроков под тот стиль в котором он хочет играть
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KOTOV71
В детстве такой дурацкий прикол был,приставали с вопросом " купи слона...", так и журналисты пристают со Спартаком.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ i.ivanov...russia.dca......
А всё таки Валера грезит Спартаком....
Это ты с чего так решил?
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