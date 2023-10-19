Президент «Ростова» о Карпине: «Мы на 14-м месте. О каком «Спартаке» может идти речь? Надо вылезать из этой ямы»

Президент «Ростова» прокомментировал слухи о переходе Валерия Карпина в «Спартак».

– Как вы воспринимаете слухи о том, что « » якобы интересуется Карпиным?

– Не серьезно, если честно. Пусть кто угодно хочет Карпина, выходят на переговоры, если хотят.

– А «Спартак» ни разу не выходил?

– Ни разу.

– В ближайшее время его там не ждем?

– Карпин – главный тренер «Ростова». Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. Не понимаю, что вы хотите. Я же не скажу: «Это же «Спартак» – и отдам им весь тренерский штаб?

– У Карпина в контракте есть отступные?

– У Карпина отступные моральные, не поймете (улыбается)!

– Отчего же не пойму! Как происходит механика: клуб пришел, выплатил сумму и забрал тренера?

– Как это – пришел, заплатил и забрал тренера? Так не бывает!

– Ну разумеется, конечно, если сам Карпин захочет.

– Должно быть его согласие, должны идти переговоры. У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда – может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали, и все.

Ну как вы себе это представляете? Как можно посреди сезона повернуться и уйти? Или выходит новость: Карпин переходит в какой-то московский клуб – я ему звоню: «Георгич, чего, чемоданы уже пакуешь?» – «Что, шутишь, что ли? Конечно же нет!» Не знаю, откуда это берется.

– Вы так категорично относитесь к его возможному уходу.

– А почему он должен уходить? Объясните.

– Хочу в целом понять возможность ухода.

– Возможность его ухода из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У « » сложный период, мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок.

О каком «Спартаке» может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы. Сегодня говорить не о чем и не с кем, – сказал .

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