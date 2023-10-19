«Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту, и мы будем играть как «Барселона». У нас нет таких игроков». Президент «Ростова» о стиле команды

Президент «Ростова» рассказал, как обсуждал с Валерием Карпиным стиль команды.

– А советовали ли вы что‑то тренерскому штабу?

– У нас работают опытные специалисты, советы давать им точно не буду. Я не настолько хорош в тактике и в целом в футболе, как они.

– Тогда как они воспринимают ваши размышления вслух?

– А вот надо лишний раз подумать, стоит ли делиться с ними этими размышлениями (улыбается). Бывало, тренерский штаб воспринимал их буквально. О чем‑то с ними размышляю, а потом на тренировках они делали так, как я сказал. Но я же ведь могу ошибаться.

Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту, и мы будем играть как «Барселона».

Вот вам же, как и болельщикам, приятнее смотреть на яркий, атакующий футбол?

– По умолчанию – да. Но если команда сядет в «автобус» в конце игры с заведомо более сильным соперником, чтобы сохранить счет 1:0, кажется, вопросов не будет.

– А почему вы думаете, что кто‑то в намного сильнее нас? Я так вообще не считаю. Мы можем обыграть любого соперника в Премьер‑лиге. И проиграть можем каждому. Нам игры с клубами, которых вы считаете сильнее нас, даются легче, чем против тех, которые якобы слабее. Откровенно сложно играть, когда против тебя выстраиваются десять человек в низком блоке за линией мяча, – сказал .

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