«Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту, и мы будем играть как «Барселона». У нас нет таких игроков». Президент «Ростова» о стиле команды

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» рассказал, как обсуждал с Валерием Карпиным стиль команды.

– А советовали ли вы что‑то тренерскому штабу?

– У нас работают опытные специалисты, советы давать им точно не буду. Я не настолько хорош в тактике и в целом в футболе, как они.

– Тогда как они воспринимают ваши размышления вслух?

– А вот надо лишний раз подумать, стоит ли делиться с ними этими размышлениями (улыбается). Бывало, тренерский штаб воспринимал их буквально. О чем‑то с ними размышляю, а потом на тренировках они делали так, как я сказал. Но я же ведь могу ошибаться.

Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем четыре мяча в товарищеском матче и он спрашивает: «Ну что, будем играть так?» – «Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в пять защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно».

На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту, и мы будем играть как «Барселона».

Вот вам же, как и болельщикам, приятнее смотреть на яркий, атакующий футбол?

– По умолчанию – да. Но если команда сядет в «автобус» в конце игры с заведомо более сильным соперником, чтобы сохранить счет 1:0, кажется, вопросов не будет.

– А почему вы думаете, что кто‑то в РПЛ намного сильнее нас? Я так вообще не считаю. Мы можем обыграть любого соперника в Премьер‑лиге. И проиграть можем каждому. Нам игры с клубами, которых вы считаете сильнее нас, даются легче, чем против тех, которые якобы слабее. Откровенно сложно играть, когда против тебя выстраиваются десять человек в низком блоке за линией мяча, – сказал Арташес Арутюнянц.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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kokakoka
"Дай мне Хави и Иньесту и они будут играть как Гатагов и Баженов"
+6
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Mechel**
Только Карпину до Гвардиолы, как до луны
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Leon Petov
Даже Карпин признал что Хави и Иньеста были главными тащерами в той Барселоне
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Н.Ф.
— Профессор, вы же обещали, что я буду похож на Алена Делона!
— Правильно. Он теперь тоже старый и больной человек.
©
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ОттоДракула
Дам вам Сапогова-играйте, как Ювентус.
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Давид Agabekyan
Кого угодно дайте физруку и Ростов будет играть как Ростов. Что-то в Спартаке местную Барселону никто не увидел
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Максим Столбов
Дай Карпину Хави и Иньесту и останется Ростов.
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Olimjon Nazarov
Мог бы напомнить и о КОУТе, который играл в Барсе. Даже он не вспомнил о нём
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Давид Agabekyan
Назначьте Карпина в Барселону и каталонцы начнут играть как Ростов
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Бронислав Каминский
Ответ kaka10
Такой миф конечно про Хави примерно каждый пятый полузащитник имеет отменную технику принимать- отдавать точные короткие пасы, способен держать мяч и продвигать тики така это скорее про командное взаимодействие, отличную физическую подготовку и сыгранность. чтобы далеко не ходить - тот же Краснодар с игроками РПЛ и легионерами в своё время играл в похожий футбол, к примеру
Ага,только почему-то в той Барсе играл именно он,а остальных неплохих полузащитников под собой на банке держал плотно
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kaka10
Ответ Бронислав Каминский
Ага,только почему-то в той Барсе играл именно он,а остальных неплохих полузащитников под собой на банке держал плотно
ага, поэтому Ракитич спокойно его вытеснил из состава, команда взяла убедительный требл, Хави уехал на пенсию в Катар
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