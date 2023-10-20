Президент «Ростова» о Джикии: «На данный момент этот футболист нам не интересен»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Георгий Джикия Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» оценил вероятность подписания Георгия Джикии из «Спартака».

— В следующем году кончается контракт у ряда футболистов, в том числе и у Джикии. Не рассматриваете в пару к Осипенко?

— Нет, на данный момент этот футболист нам не интересен, – сказал Арташес Арутюнянц.

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12 комментариев

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Quiet Dad
посредственный игрок с огромной зарплатой и паспортом. такой любому клубу пригодится.
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IvanKo
На данный момент Георгий не интересен, как футболист, даже своему медиаклубу
+4
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Shuller18
Ответ Quiet Dad
посредственный игрок с огромной зарплатой и паспортом. такой любому клубу пригодится.
В Локомотив уйдет 100%, если со Спартаком разругается окончательно
+2
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владимир семенов
«Бей беги», может там на что нибудь сгодишься
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lovkac
Станет рекламным лицом чебуречной
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Кирилл.С-Пб
Усатый к себе возьмёт куда-нибудь. Должен же кто-то картонкой над мангалом махать...
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Caniball
За год до конца контракта люди начинают прикладывать усилия, что-то показывать.
А тут наоборот: Георгий набрал лишний вес, имеет плохую физическую форму.
Так хороший контакт не выбить.
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Wiley Fox
Ответ Shuller18
В Локомотив уйдет 100%, если со Спартаком разругается окончательно
Может и в цска всплыть

Куда шишкановские засунут, там и будет

Медину кто ожидал увидеть в Спартаке?
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Shuller18
Ответ Wiley Fox
Может и в цска всплыть Куда шишкановские засунут, там и будет Медину кто ожидал увидеть в Спартаке?
Не, в ЦСКА точно вряд ли. Не в правилах клуба подбирать пенсионеров с огромной личкой ещё и с таким КБ бэкграундом.
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