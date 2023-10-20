Президент «Ростова» о Джикии: «На данный момент этот футболист нам не интересен»

Президент «Ростова» оценил вероятность подписания Георгия Джикии из «Спартака».

— В следующем году кончается контракт у ряда футболистов, в том числе и у . Не рассматриваете в пару к Осипенко?

— Нет, на данный момент этот футболист нам не интересен, – сказал .

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