Президент «Ростова» о Джикии: «На данный момент этот футболист нам не интересен»
Президент «Ростова» оценил вероятность подписания Георгия Джикии из «Спартака».
— В следующем году кончается контракт у ряда футболистов, в том числе и у Джикии. Не рассматриваете в пару к Осипенко?
— Нет, на данный момент этот футболист нам не интересен, – сказал Арташес Арутюнянц.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А тут наоборот: Георгий набрал лишний вес, имеет плохую физическую форму.
Так хороший контакт не выбить.
Куда шишкановские засунут, там и будет
Медину кто ожидал увидеть в Спартаке?