Хавбек «Крыльев» Ежов об 1:3 от «Зенита»: «Мы не «Барселона», чтобы не проигрывать никогда. Разберем эту игру и пойдем дальше»

Роман Ежов высказался после выездного поражения от «Зенита» (1:3) в Мир РПЛ.

«Здесь ни одной команде просто не бывает. Поэтому надо выкладываться и стараться. Здесь не надо прижиматься близко к воротам, у нас это не очень получилось.

Счет по игре. « » на наших воротах висел. Мы понимали, что не будем играть первым номером, но старались сохранять мяч.

Мой гол? Рад, что получилось забить, но он особо ничем не помог. Мы не «Барселона» какая‑то, чтобы не проигрывать никогда. Поражение неприятное. Разберем эту игру и пойдем дальше», — сказал полузащитник « ».

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