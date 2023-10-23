Хавбек «Крыльев» Ежов об 1:3 от «Зенита»: «Мы не «Барселона», чтобы не проигрывать никогда. Разберем эту игру и пойдем дальше»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Роман Ежов Футбол

Роман Ежов высказался после выездного поражения от «Зенита» (1:3) в Мир РПЛ.

«Здесь ни одной команде просто не бывает. Поэтому надо выкладываться и стараться. Здесь не надо прижиматься близко к воротам, у нас это не очень получилось.

Счет по игре. «Зенит» на наших воротах висел. Мы понимали, что не будем играть первым номером, но старались сохранять мяч.

Мой гол? Рад, что получилось забить, но он особо ничем не помог. Мы не «Барселона» какая‑то, чтобы не проигрывать никогда. Поражение неприятное. Разберем эту игру и пойдем дальше», — сказал полузащитник «Крыльев Советов».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Любовь Мелехова
Ответ ЗЕНИТ65
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А некоторым и руки. На Клауда вообще охота идет, практически во всех турах.
+3
-1
+2
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ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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