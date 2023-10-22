Андрей Мостовой о 3:1 с «Крыльями»: «Не сказал бы, что они грубо играли. Я каждую игру с кровью ухожу – мы не танцуем, а в футбол играем»
Андрей Мостовой не считает игру «Крыльев Советов» против «Зенита» излишне грубой.
Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.
– Ожидали, что «Крылья Советов» будут так грубо играть?
– Не сказал бы, что они прям грубо играли. Мы в футбол играем, а не танцуем. Кажется, я каждую игру с кровью ухожу, ничего здесь такого нет. «Крылья Советов» шли на втором месте, конечно, они играли агрессивно и хотели увезти очки.
– «Зенит» не первый – это давит?
– Восемь очков было до лидера, непривычно. Вам всем хотелось интриги – вот, пожалуйста.
– Хочется уйти на зимнюю паузу первыми?
– Да, конечно. Через два тура играем с «Краснодаром», будет очень интересная игра, – сказал полузащитник «Зенита».
«В России это желтая карточка🤦♂️». Мантуан показал порез во всю голень после игры «Зенита» с «Крыльями»
Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
14 комментариев