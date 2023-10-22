Андрей Мостовой о 3:1 с «Крыльями»: «Не сказал бы, что они грубо играли. Я каждую игру с кровью ухожу – мы не танцуем, а в футбол играем»

Андрей Мостовой не считает игру «Крыльев Советов» против «Зенита» излишне грубой.

12-го тура Мир завершился победой « » со счетом 3:1.

– Ожидали, что « » будут так грубо играть?

– Не сказал бы, что они прям грубо играли. Мы в футбол играем, а не танцуем. Кажется, я каждую игру с кровью ухожу, ничего здесь такого нет. «Крылья Советов» шли на втором месте, конечно, они играли агрессивно и хотели увезти очки.

– «Зенит» не первый – это давит?

– Восемь очков было до лидера, непривычно. Вам всем хотелось интриги – вот, пожалуйста.

– Хочется уйти на зимнюю паузу первыми?

– Да, конечно. Через два тура играем с «Краснодаром», будет очень интересная игра, – сказал полузащитник «Зенита».

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