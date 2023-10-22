Андрей Мостовой о 3:1 с «Крыльями»: «Не сказал бы, что они грубо играли. Я каждую игру с кровью ухожу – мы не танцуем, а в футбол играем»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой не считает игру «Крыльев Советов» против «Зенита» излишне грубой.

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

– Ожидали, что «Крылья Советов» будут так грубо играть?

– Не сказал бы, что они прям грубо играли. Мы в футбол играем, а не танцуем. Кажется, я каждую игру с кровью ухожу, ничего здесь такого нет. «Крылья Советов» шли на втором месте, конечно, они играли агрессивно и хотели увезти очки.

– «Зенит» не первый – это давит?

– Восемь очков было до лидера, непривычно. Вам всем хотелось интриги – вот, пожалуйста.

– Хочется уйти на зимнюю паузу первыми?

– Да, конечно. Через два тура играем с «Краснодаром», будет очень интересная игра, – сказал полузащитник «Зенита».

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Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Тиджани Бабангида
Хорошо ответил. По-мужски.
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Rundatgame
Крылья действительно не играли "прям так грубо", просто совершали фолы на ЖК и КК, которые почему-то оставались без внимания судей и ВАР.
+21
-2
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Spaten
Нормально сказал
+4
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Данко Лазович
с возвращением! Андрей, поднадави! Тебя не хватало!
+4
-1
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Назар Игорь
Да нормальная мужская заруба была, за исключением хамства Рахмановича. Он и после акцентированного удара локтем в скулу Клаудиньо несколько раз провоцировал бразильца.
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Coodesnik
Ответ Виталий Кислицын
а он однофамилец или сын?
смотря чей
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SMART789
Ответ Тиджани Бабангида
Хорошо ответил. По-мужски.
Начал привыкать к этому как с само собой разумеющимся, но к футболу это отношение не имеет
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Назар Игорь
Ответ soldat2212
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Ты видел сколько крови на ноге у Мантуана было? А после матча сообщили что у Клаудиньо выбили зуб.
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soldat2212
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DiMaXFCZP
Ответ Мукунку хороший
Пусть вставит подушечку Орбит))
Что у тебя в голове?
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