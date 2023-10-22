Медведев о 3:1 с «Крыльями»: «Доминирование очевидно, «Зенит» мог забить еще парочку голов. Самару три раза спас вратарь»

Александр Медведев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

«Зенит» обыграл самарскую команду со счетом 3:1 в матче 12-го тура Мир .

«В футболе ничего не бывает по плану, всегда бывают неожиданные моменты. Играли против сильного соперника с хорошей обороной. « » три раза спас вратарь. А во втором тайме помимо забитых трех могли забить еще парочку.

Если смотреть сухую статистику, очевидно доминирование «Зенита». Но это были два разных тайма. Первый проходил не в таком быстром темпе, как второй. Поэтому до перерыва практически не было острых моментов, зато после, когда «Зенит», что называется, побежал, была нанесена большая часть ударов по воротам.

Обидно было пропустить гол в добавленное время, тем более после рикошета. Но это футбол… «Крылья Советов» в первом тайме играли очень организованно, держали две линии обороны и практически не создавали моментов, кроме очень неточного удара . Считаю, что это заслуженная победа при красивой игре во втором тайме.

Никто не отдает победы «Зениту» просто так – каждая команда выходит с особым настроем. «Крылья» ничем в этом смысле не отличались. Это команда с хорошим тренером и выстроенной игрой, с молодыми и талантливыми игроками, с хорошими легионерами. Они неслучайно оказались на том месте, которое занимают», – сказал председатель правления « ».

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