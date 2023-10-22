Медведев о 3:1 с «Крыльями»: «Доминирование очевидно, «Зенит» мог забить еще парочку голов. Самару три раза спас вратарь»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Медведев Р-Спорт Никита Салтыков Футбол

Александр Медведев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

«Зенит» обыграл самарскую команду со счетом 3:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ.

«В футболе ничего не бывает по плану, всегда бывают неожиданные моменты. Играли против сильного соперника с хорошей обороной. «Крылья Советов» три раза спас вратарь. А во втором тайме помимо забитых трех могли забить еще парочку.

Если смотреть сухую статистику, очевидно доминирование «Зенита». Но это были два разных тайма. Первый проходил не в таком быстром темпе, как второй. Поэтому до перерыва практически не было острых моментов, зато после, когда «Зенит», что называется, побежал, была нанесена большая часть ударов по воротам.

Обидно было пропустить гол в добавленное время, тем более после рикошета. Но это футбол… «Крылья Советов» в первом тайме играли очень организованно, держали две линии обороны и практически не создавали моментов, кроме очень неточного удара Салтыкова. Считаю, что это заслуженная победа при красивой игре во втором тайме.

Никто не отдает победы «Зениту» просто так – каждая команда выходит с особым настроем. «Крылья» ничем в этом смысле не отличались. Это команда с хорошим тренером и выстроенной игрой, с молодыми и талантливыми игроками, с хорошими легионерами. Они неслучайно оказались на том месте, которое занимают», – сказал председатель правления «Зенита».

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4 комментария

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Данко Лазович
Крылья и правда хороши, пока не встречаются с теми кто любит что-то жарить. Животинку там всякую, или птиц...
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Groznyi2024
Вместо 4:0 получаем 3:1. Привет Ерохину
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ТрактоПоктер
Самару три раза вратарь спас.
И ещё три раза спас Чистяков.
Но с ним мы поговорим - не правильно, чтобы наш защитник спасал противника....
+1
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