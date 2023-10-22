Геннадий Орлов: «Почему Рахмановича не наказали, что за откровенный удар локтем? Балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Клаудиньо – молодец, не вышел из себя»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Амар Рахманович Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что Амар Рахманович заслужил карточку в игре с «Зенитом».

Полузащитник «Крыльев Советов» локтем ударил Клаудиньо в матче 12-го тура Мир РПЛ.

«Я не понял, почему Рахмановича не наказали. Знаете, балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Конечно, не все, но таких примеров, увы, хватает. Босниец же мог разбить бразильцу лицо! Ну что это за откровенный удар локтем?! Все это видели, а судья даже желтой не показал...

Клаудиньо – молодец, не вышел из себя. Поднялся, продолжил обострять, выдавать острые передачи. Правильная реакция.

Посмотрите, как много они бегают с Венделом. Всегда открыты для приема мяча. Всегда себя предлагают. Таких футболистов очень мало в нашем чемпионате. Полузащита «Зенита» – по-прежнему козырная карта этой команды», – заявил комментатор.

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ </c/>
Рахмановича можно было наказать жёлтой и только жёлтой, пена у рта с красной от Радимова не говорит, что он объективен, а также Лапочкин вполне объяснил, момент не 100% как например в Оренбурге....
Было бы интересно узнать твоё мнение, если бы на месте Клауда был бы, допустим Промес....
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Очки Дани Алвеса
Что за тупое обобщение? А не балканские? Вендел когда с Локо полез коленом пихать молодому, за что Тикнизян удалился. Там бразилец тоже резко в балканского футболиста мутировал?
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Катя_СПб
Ответ ТрактоПоктер
Было бы интересно узнать твоё мнение, если бы на месте Клауда был бы, допустим Промес....
Было бы 100% КК.
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Назар Игорь
Почему не наказали? Перед началом второго тайма судья сделал ему мягкое внушение и погрозил пальчиком.
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Михаил Опякин
Наших бьют! Хейтер Канделаки Г. С. Флюгер
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Данко Лазович
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подмена понятий когда нужно или ты ждёшь от болельщика зенита объективности в моменте с игроком зенита?
доброй ночи, синьор объективность))
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ТрактоПоктер
Ответ Очки Дани Алвеса
Добро пожаловать. Теперь наши судьи настолько некомпетентны, что даже откровенно лояльными к Зениту быть не могут. Просто скилла не хватает)
Просто по правилам надо судить....
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ТрактоПоктер
Клауда постоянно бьют, а судьи типо не видят....
То в кадык, то в лицо, то по ногам - а судьи мимо смотрят )
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Катя_СПб
Ответ </c/>
Рахмановича можно было наказать жёлтой и только жёлтой, пена у рта с красной от Радимова не говорит, что он объективен, а также Лапочкин вполне объяснил, момент не 100% как например в Оренбурге....
Ну Мозес ведь тоже фола не заслужил, правда ведь.
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Кефтеме
Ответ Мукунку хороший
Клаудиньо постоянно провоцирует.. изображает из себя жертву.. если бы ему залепили бы с локтя,он бы не встал.. Хватит плясать под дудку этой «звездули»
Ну и бред ты сварил(
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