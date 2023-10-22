Геннадий Орлов: «Почему Рахмановича не наказали, что за откровенный удар локтем? Балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Клаудиньо – молодец, не вышел из себя»

Геннадий Орлов считает, что Амар Рахманович заслужил карточку в игре с «Зенитом».

Полузащитник « » локтем ударил Клаудиньо в матче 12-го тура Мир .

«Я не понял, почему не наказали. Знаете, балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Конечно, не все, но таких примеров, увы, хватает. Босниец же мог разбить бразильцу лицо! Ну что это за откровенный удар локтем?! Все это видели, а судья даже желтой не показал...

Клаудиньо – молодец, не вышел из себя. Поднялся, продолжил обострять, выдавать острые передачи. Правильная реакция.

Посмотрите, как много они бегают с . Всегда открыты для приема мяча. Всегда себя предлагают. Таких футболистов очень мало в нашем чемпионате. Полузащита « » – по-прежнему козырная карта этой команды», – заявил комментатор.

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

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