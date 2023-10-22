Леонид Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Разрыв в таблице ничтожен, какие могут быть проблемы?»
Леонид Федун оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.
После победы над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место, набрав 20 очков.
«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.
«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так вот кто всё это делал!!
Краснодар оторвался да, но это скорее аномалия. Свои очки еще потеряют. С остальными претендентами Спартак в одних очках +/-
А про рейтинг Спартака базирующийся на конфликтах и негативе, Федун уж точно прав. Ничем другим Спартак уже давно не выделяется. А вот в этом он непререкаемый лидер и образец как делать не надо приличным и адекватным клубам.