Леонид Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Разрыв в таблице ничтожен, какие могут быть проблемы?»

Леонид Федун оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

После победы над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре Мир « » занимает 4-е место, набрав 20 очков.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.

«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».

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