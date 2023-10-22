Леонид Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Разрыв в таблице ничтожен, какие могут быть проблемы?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

После победы над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место, набрав 20 очков.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.

«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Recreated
«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».
Так вот кто всё это делал!!
+30
-1
+29
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Recreated
Из истории:"При Федуне такого не было!"
+5
0
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Sergey
Ответ Recreated
«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака». Так вот кто всё это делал!!
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу
+4
-2
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Сергей Ефимов
Вообще про отрыв как бы факт.
Краснодар оторвался да, но это скорее аномалия. Свои очки еще потеряют. С остальными претендентами Спартак в одних очках +/-
+3
-2
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Ллб
Ответ Recreated
«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – сказал бывший владелец «Спартака». Так вот кто всё это делал!!
Судя по "традиционно" от Федуна--это еще братья Старостины начали
+5
-4
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fil_spb
А за какое место у Федуна Спартак борется? Потому что ничтожен разрыв у Спартака только если с 3 местом. Если это и имелось ввиду, то да, прав.

А про рейтинг Спартака базирующийся на конфликтах и негативе, Федун уж точно прав. Ничем другим Спартак уже давно не выделяется. А вот в этом он непререкаемый лидер и образец как делать не надо приличным и адекватным клубам.
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Vir_Cotto
Весьма откровенно)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
мне кажется, он не бот случайно? ещё и приметивный
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Konstantin Zorin
И, кто же заложил эти традиции, Арнольдыч?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ SlavaZelenograd
Сходил бы в душ , помыл голову . Может дать денег на шампунь ? 🛁🚿
🤦🏻
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Алекс75
Ответ Denis_VD
И вообще, с 1-9 в трёх матчах против команд топ-3 я бы смотрел на тех, кто снизу, а не на тех, кто сверху.
Да смотри куда хочешь, кто тебе мешает? Не пытайся прививать свой местечковый менталитет великому клубу.
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