Быстров о Соболеве: «Играет плохо в последнее время – ходит пешком, физически не готов. Почему он должен быть в основе «Спартака»?»

Теги Спартак Владимир Быстров Пари НН Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева против «Пари НН».

«Спартак» одержал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Соболев вышел на замену в начале второго тайма.

– В концовке матча «Пари НН» включился и придавил «Спартак»…

– Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «Пари НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч – все было бы нормально.

Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

– В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

– Мне кажется, даже было лучше, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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TIMOXA1979 TIMOXIN
это потому, что кто то продал всех остальных плохих нападающих и теперь у нас остался один хороший, свой российский на нашей сметанке вырос:))) бараны
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Абаскаль себе не враг это надо понимать, сегодня против автобуса выпустил игроков, которые индивидуально 1в1 сильны, что и показала игра, как бы я не любил Соболева, но выбор состава был абсолютно верным и Соболев каши не испортил после выхода, хоть и терял мяч много...
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Николай Гарин
мда..
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Виталик Украинский
Ответ Martin Naceri
Почему алкаша так интересует кто будет в основе Спартака ?
Этот контингент в основном и интересуется Спартаком.
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