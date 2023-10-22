Быстров о Соболеве: «Играет плохо в последнее время – ходит пешком, физически не готов. Почему он должен быть в основе «Спартака»?»

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева против «Пари НН».

« » одержал победу над « » (2:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Соболев вышел на замену в начале второго тайма.

– В концовке матча «Пари НН» включился и придавил «Спартак»…

– Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «Пари НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч – все было бы нормально.

Этим составом как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

– В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

– Мне кажется, даже было лучше, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

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