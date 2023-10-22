Мудрик о голе «Арсеналу»: «Нечто среднее между навесом и ударом. Тренер вратарей говорил мне следить за Райей, потому что иногда его можно перебросить»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик объяснил, как забросил мяч за спину вратарю «Арсенала» Давиду Райе.

«Это было нечто среднее между навесом и ударом. Перед матчем тренер вратарей сказал мне следить за их голкипером, потому что порой он пытается прочитать игру и может потерять ворота – и тогда его можно перебросить.

Так что я знал об этом и держал в голове. Я попробовал нечто среднее между навесом и ударом – и это было хорошее решение», – сказал вингер «Челси» после ничьей со счетом 2:2.

«Оторву яйца, если забьешь» – Зинченко угрожал Мудрику перед дерби, а он положил красоту. Но «Арсенал» спасся с 0:2

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Нечто среднее между случайностью и везением.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Нечто среднее между навесом и ударом😃 то есть навес который получился ударом
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Мудрик видимо только такой шальной гол способен забить. В след раз пусть простреливает в сторону ворот, возможно забьёт такой же шальной
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ты даже не смотрел на ворота, о чем вообще ты говоришь…
Абсолютно «фонарный» гол. На 100000%.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Вратари Арсенала имеют обыкновение пропускать что-то среднее между навесом и ударом🤓
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бацька
да по игре было ощущение, что у него просто навес срезался, а не акцентированный удар в ворота)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
real19024ver
Ответ Михо
Нечто среднее между навесом и ударом😃 то есть навес который получился ударом
То есть получается - заброс за шиворот. Притом классический.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Шишкин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вратари Арсенала имеют обыкновение пропускать что-то среднее между навесом и ударом🤓
Ага, Роналдиньо и Дэвид Симэн не дадут соврать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий