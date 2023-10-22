Мудрик о голе «Арсеналу»: «Нечто среднее между навесом и ударом. Тренер вратарей говорил мне следить за Райей, потому что иногда его можно перебросить»

Михаил Мудрик объяснил, как забросил мяч за спину вратарю «Арсенала» Давиду Райе.

«Это было нечто среднее между навесом и ударом. Перед матчем тренер вратарей сказал мне следить за их голкипером, потому что порой он пытается прочитать игру и может потерять ворота – и тогда его можно перебросить.

Так что я знал об этом и держал в голове. Я попробовал нечто среднее между навесом и ударом – и это было хорошее решение», – сказал вингер « » после ничьей со счетом 2:2.

«Оторву яйца, если забьешь» – Зинченко угрожал Мудрику перед дерби, а он положил красоту. Но «Арсенал» спасся с 0:2

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