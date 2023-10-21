Мудрик забил 3-й гол за последние 5 игр. Украинец с фланга забросил мяч за спину вратарю «Арсенала»
Михаил Мудрик перебросил вратаря «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ.
Вингер «Челси» с левого фланга отправил мяч за спину Давиду Райе на 48-й минуте.
За последние 5 игр на счету украинца 3 гола. До этого дня он забил «Фулхэму» (2:0) 2 октября, а также отличился в игре сборной с Мальтой (3:1) 17 октября.
Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.
Зинченко – Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А, нет, они ж могут в таком случае на Зинченко накинуть. Беспроигрышный матч для них.
Удивляет Челси и Арсенал. Хоть и было мнение, что Арсеналу сегодня будет не сладко. Но такого не ожидал. Челси во всем переиграл Арсенал.
В АПЛ совсем другие нагрузки
Об этом ещё Моур говорил когда Это и Виллиан переходили
Месси взволнован.
вы футбол сморите как?
это навес не получился