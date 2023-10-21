Мудрик забил 3-й гол за последние 5 игр. Украинец с фланга забросил мяч за спину вратарю «Арсенала»

Михаил Мудрик перебросил вратаря «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ.

Вингер «Челси» с левого фланга отправил мяч за спину Давиду Райе на 48-й минуте.

За последние 5 игр на счету украинца 3 гола. До этого дня он забил «Фулхэму» (2:0) 2 октября, а также отличился в игре сборной с Мальтой (3:1) 17 октября.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.

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