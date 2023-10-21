Мудрик забил 3-й гол за последние 5 игр. Украинец с фланга забросил мяч за спину вратарю «Арсенала»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик перебросил вратаря «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ.

Вингер «Челси» с левого фланга отправил мяч за спину Давиду Райе на 48-й минуте.

За последние 5 игр на счету украинца 3 гола. До этого дня он забил «Фулхэму» (2:0) 2 октября, а также отличился в игре сборной с Мальтой (3:1) 17 октября.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.

Зинченко – Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udiekemen
Через 10 лет : яйца Мудрика - где они сейчас?
+80
-5
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Не знаю, бил он специально или нет, но в последних матчах Мудрик выглдит совсем иначе, нежели в первом сезоне кринжа. Явно прогресс пошёл при Почеттино
+57
-4
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
+62
-13
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Трагедия для комментаторов на спортсе.
А, нет, они ж могут в таком случае на Зинченко накинуть. Беспроигрышный матч для них.
+46
-7
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Мудрик безбашенный конечно, не жаль своих яиц
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ Арасланов Роман
Такой какой есть и его не сломать)
…он идёт до конца, его кровь от отца
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
Такой какой есть и его не сломать)
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
Классно заметил и подавал на дальнюю, но по мячу не попал)
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
Так ведь мяч же срезался)
+26
-14
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy93
Ответ Виталий Ан
Просто потрясающий гол. Никогда не видел такого на профессиональном уровне. Никаких шуток. Бил зряча на технику. В такой ситуации решить закинуть за шиворот талант подкрепленный умением. Да, это один из немногих хороших действий за большой промежуток игры за Челси и точно не стоящий 100 мил. но гол просто сникерс. Удивляет Челси и Арсенал. Хоть и было мнение, что Арсеналу сегодня будет не сладко. Но такого не ожидал. Челси во всем переиграл Арсенал.
Слишком толсто
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зизуха
хорошему футболисту ничего не мешает
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ udiekemen
Через 10 лет : яйца Мудрика - где они сейчас?
На вопрос отвечает Александр из Житомирской области)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
Заметил?🤣🤣
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
revodrok
теперь у Артеты два неуверенных вратаря — класс.)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Мудрик молодец. Если приведет голову в порядок, то сможет выйти на хороший уровень)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Mykytka
Заметил?🤣🤣
Гениальные голы и вещи всегда происходят случайно))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алексей любовь
Ответ dereds
Зачем это на главной российского сайта???
Чтобы наблюдать за игрой лучших
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ Under
а что за прикол с яйцами?
Зинченко пригрозил оторвать, если Мудрик забьёт Арсеналу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ RowLD
Зинченко пригрозил оторвать, если Мудрик забьёт Арсеналу
В перерыве меняют Зинченко, на 48ой Мудрик забивает😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
Заметил как Юра Ковтун в свое время :))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Алексей Гусев
не правильно бачишь. Самой Мальте...
Бачить - видеть, не говорить)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Просто потрясающий гол. Никогда не видел такого на профессиональном уровне. Никаких шуток. Бил зряча на технику. В такой ситуации решить закинуть за шиворот талант подкрепленный умением. Да, это один из немногих хороших действий за большой промежуток игры за Челси и точно не стоящий 100 мил. но гол просто сникерс.
Удивляет Челси и Арсенал. Хоть и было мнение, что Арсеналу сегодня будет не сладко. Но такого не ожидал. Челси во всем переиграл Арсенал.
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Ответ Трент Резнор
…он идёт до конца, его кровь от отца
за стетха и двор стреляю в упор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qwer11
Ответ Roman Dementiev
Трагедия для комментаторов на спортсе. А, нет, они ж могут в таком случае на Зинченко накинуть. Беспроигрышный матч для них.
хотя, могут же восхищаться Захаряном, типом с Аталанты и Кокориным, но нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
888 AK
Ответ Groznyi2024
Мальте забил, Карл! Мальте!
Не Кения да , но тоже хороша
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
888 AK
Ответ dereds
Зачем это на главной российского сайта???
Чтобы стремились к лучшим
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zak
качать гения
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алексей любовь
С учётом того, что флаг Мудрика игнорируют в атаке, эффективность хорошая.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ответ arspurs9
Так ведь мяч же срезался)
конечно не промах в пустые от Ришарлисона, но тоже не плохо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
Ответ Groznyi2024
Мальте забил, Карл! Мальте!
не правильно бачишь. Самой Мальте...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxximus
Ответ 888 AK
Не Кения да , но тоже хороша
Леван Кения в Германии был даже хорош 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
Ответ 888 AK
Не Кения да , но тоже хороша
Кения так то, хоть иногда, появляется на КА...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
Ответ Groznyi2024
Бачить - видеть, не говорить)
а ну может быть) не знаю)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ 888 AK
Не Кения да , но тоже хороша
Мальта и Гибралтар - самые слабые сборные в Европе. Кения в разы сильнее будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Игоревич
Три раза в год и палка стреляет)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Драбо
Ответ Dark.Babysitter
"Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь" _____________________________________ Есть кто заходил по ссылке?))
Всегда захожу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstar
Мудрик даже не смотрел на ворота, но вышло красиво. Пару лет назад Сака как раз Челси подобный случайно закинул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Акира_1
Не знаю, бил он специально или нет, но в последних матчах Мудрик выглдит совсем иначе, нежели в первом сезоне кринжа. Явно прогресс пошёл при Почеттино
Отходняк после чемпа Украины был
В АПЛ совсем другие нагрузки
Об этом ещё Моур говорил когда Это и Виллиан переходили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Петров
Новый претендент на Золотой Мяч?
Месси взволнован.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Sneg
"забросил мяч за спину"..
вы футбол сморите как?
это навес не получился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
а что за прикол с яйцами?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ arspurs9
Бедный Зинченко, после матча придется Мудрику отгрызать причиндалы со слезами на глазах
Это не считается его на поле не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ corazón blanco
Зинченко после матча оторвет яйца) А вообще классно заметил и перекинул Райю.
Он пас готовил, очевидно случайный гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий