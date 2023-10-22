Тренер «Аль-Насра» Каштру: «У Саудовской Аравии те же амбиции, что и у других лиг – стать великими. Вкладывать деньги, чтобы быть лучшими – норма во всех сферах»

Главный тренер «Аль-Насра» высказался об инвестициях в футбол Саудовской Аравии.

– Саудовская Аравия четко дает понять, что хочет иметь одну из лучших лиг в мире. И они вкладывают в это много денег...

– В футболе все так и есть. Конечно, у них те же амбиции, что и у лучших лиг мира – стать великими. Это очень простое уравнение, и меня нисколько не удивляет, что Саудовская Аравия хочет быть великой. Они подписывают крупные контракты с игроками, тренерами... Но вкладывать деньги в то, чтобы быть лучшими – это естественный процесс, как и во всех слоях общества.

Если вы хотите иметь лучшее здравоохранение, вы инвестируете в медицину, если вы хотите иметь лучшее образование, вы инвестируете в него, если вы хотите иметь лучшие технологии, вы вкладываете в них, если вы хотите иметь лучшее жилье, вы инвестируете в программы социального жилья... Таким образом, деньги необходимы для развития человеческих ресурсов и каждой сферы общества. В футболе – то же самое, – сказал .

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