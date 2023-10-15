Директор «Аль-Насра» о том, что в Саудовскую Аравию едут ради денег: «Всем они нужны, чтобы жить лучше. Но наша лига очень хороша, развивается – это убеждает игроков»

Теги Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о переходе Садьо Мане.

– Давайте разберемся с точки зрения игроков, принимающих решение о переходе в саудовский клуб. Многие в Европе говорят, что единственная причина ехать в Саудовскую Аравию – это деньги. Согласны с этим?

– Очень легко критиковать то, что мы не очень хорошо знаем. Факт в том, что деньги имеют значение. Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Если у футболистов есть возможность уехать в Саудовскую Аравию, то почему бы ее не рассмотреть?

Лига Саудовской Аравии сделала большой скачок в качестве сейчас, благодаря игрокам, которые недавно присоединились к ней. Но и раньше это была сильная лига. Была и хорошая сборная Саудовской Аравии.

В 2018 году они проиграли первый матч чемпионата мира против России со счетом 0:5. В 2022-м в Дохе они обыграли Аргентину на групповом этапе. Уровень саудовских футболистов растет.

Не то чтобы здесь были хороши только иностранные звезды. Это далеко не так. Саудовская лига развивается. Это убеждает футболистов. Наша лига очень хорошая, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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11 комментариев

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Михаил Загалов
Кто о вас знал? Сильной была, смешно ...
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Дзмітрый Фарботка
дело только в деньгах, но мало у кого хватает смелости признаться
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ARIGAMI ARIGAMI
А вдруг рухнут, как Китайцы?
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Liquidozz
Ответ Дзмітрый Фарботка
дело только в деньгах, но мало у кого хватает смелости признаться
Не только. Усилий тоже надо прилагать на порядок меньше. Для некоторых это дополнительный фактор.
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trav
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вдруг рухнут, как Китайцы?
У них бюджет до 2030 года уже заложен. Шейх их главный недавно это заявил.
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Ложный Латераль
Ну и пусть ради денег. Это лучше, чем тратить деньги на войны. Первое поколение ради денег, следующие пойдут за игровой практикой, а последующие пойдут из за уровня команд.

Ман Сити и ПСЖ хейтили как могли абсолютно все. Шейхи МанСит своим адекватным управлением заставили многих мало что забыть о причинах побед, а даже начать болеть за этот клуб.

А владельцы ПСЖ шли хорошо, но по дороге ошиблись решив собрать галактикос из свободных агентов.
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VERBLYUD
Надеюсь, скоро все забудут про эту смешную лигу.
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Злобный Конь
Сейчас побегут все из С.Аравии на фоне военного конфликта,как начали сваливать из Китая после коронавируса.
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Любезный Коссутий
еще Месси к 25-му году подтянется в СА, и будут пылить с Кришти до 30-го.
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trav
Подкупает, что саудовцы говорят да, у нас много денег. Но мы и хотим поэтому сделать крутую лигу в Азии. Это честно и правдиво
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