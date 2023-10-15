Директор «Аль-Насра» о том, что в Саудовскую Аравию едут ради денег: «Всем они нужны, чтобы жить лучше. Но наша лига очень хороша, развивается – это убеждает игроков»

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о переходе Садьо Мане.

– Давайте разберемся с точки зрения игроков, принимающих решение о переходе в саудовский клуб. Многие в Европе говорят, что единственная причина ехать в Саудовскую Аравию – это деньги. Согласны с этим?

– Очень легко критиковать то, что мы не очень хорошо знаем. Факт в том, что деньги имеют значение. Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Если у футболистов есть возможность уехать в Саудовскую Аравию, то почему бы ее не рассмотреть?

Лига Саудовской Аравии сделала большой скачок в качестве сейчас, благодаря игрокам, которые недавно присоединились к ней. Но и раньше это была сильная лига. Была и хорошая сборная Саудовской Аравии.

В 2018 году они проиграли первый матч чемпионата мира против России со счетом 0:5. В 2022-м в Дохе они обыграли Аргентину на групповом этапе. Уровень саудовских футболистов растет.

Не то чтобы здесь были хороши только иностранные звезды. Это далеко не так. Саудовская лига развивается. Это убеждает футболистов. Наша лига очень хорошая, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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