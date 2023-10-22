Арбитр ВАР Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат». Это связано с бездействием в игре «Оренбурга» и «Факела», когда Карасев не удалил Маркова

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Ахмат Факел Оренбург Сергей Карасев Евгений Марков видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Арбитр ВАР Артур Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат».

Судья сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура Мир РПЛ. Вместо него назначен Николай Еремин.

Сообщается, что это связано с эпизодом вчерашнего матча между «Оренбургом» и «Факелом». 

В конце первого тайма главный арбитр матча Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова за фол на Сесаре Флорентине из «Оренбурга». Игрок воронежцев въехал сопернику шипами в голень, но получил только желтую карточку. 

Видеоассистенты Федоров и Валерий Данченко в его действия не вмешались и не предложили посмотреть видеозапись.

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3 комментария

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Дмитрий Агалаков
Правильно, что сняли с матча. Безнаказанным за бездействие и вопиющий непрофессионализм арбитр Фёдоров не должен оставаться.
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Дмитрий9779
КК краснее не бывает была.
+7
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+7
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damondiamond
не очевидная ошибка для меня - очень простое объяснение на заседание
+1
0
+1
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