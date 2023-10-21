Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену во 2-м тайме матча с «Оренбургом». Клуб отстранил его от тренировок

«Факел» наказал защитника Игоря Калинина за отказ выйти на замену.

«Факел» обыграл « » в матче 12-го тура Мир со счетом 2:1.

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником .

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой.

Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», – сказано в заявлении « ».

Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.

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