Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену во 2-м тайме матча с «Оренбургом». Клуб отстранил его от тренировок
«Факел» наказал защитника Игоря Калинина за отказ выйти на замену.
«Факел» обыграл «Оренбург» в матче 12-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.
«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!
«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.
Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой.
Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», – сказано в заявлении «Факела».
Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.
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