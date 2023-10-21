Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену во 2-м тайме матча с «Оренбургом». Клуб отстранил его от тренировок

Теги премьер-лига Россия Факел Оренбург Игорь Калинин Футбол

«Факел» наказал защитника Игоря Калинина за отказ выйти на замену.

«Факел» обыграл «Оренбург» в матче 12-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой.

Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», – сказано в заявлении «Факела».

Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.

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13 комментариев

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Bashibuzuck
Ответ Арасланов Роман
Боялся что ему будут выкручивать позвонки?)
Он просто поставил что не выйдет в этом матче😁
+40
-1
+39
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Арасланов Роман
Боялся что ему будут выкручивать позвонки?)
+33
-2
+31
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Трент Резнор
Волк на замену не выходит
+17
-1
+16
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Антон Фалафель
Гнать надо из команды этого одноклеточного.
+12
-2
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elninjo_3
Тут у меня вопрос к врачам. Сначала мы полтора года лечим Шипилова, не долечиваем и продаем. Теперь супертравматичного Калинина после травмы хотим выпустить на мокрый синтетический газон. А, может, он прав? И не стоило бы?
+12
-3
+9
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madaev
Ответ Трент Резнор
Волк на замену не выходит
Уже вышел, на UFC 294
+9
-1
+8
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ASH11
Ответ Арасланов Роман
Боялся что ему будут выкручивать позвонки?)
Позвонки Калинина. Где они сейчас?
+5
-1
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igor.igorev
Ответ elninjo_3
Тут у меня вопрос к врачам. Сначала мы полтора года лечим Шипилова, не долечиваем и продаем. Теперь супертравматичного Калинина после травмы хотим выпустить на мокрый синтетический газон. А, может, он прав? И не стоило бы?
А зарплату он вовремя получает. Если считает, что на синтетике играть ему нельзя, пусть идёт на завод.
+3
-1
+2
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NIK7478
Ответ Фарид Алекперов
А ведь будь он похитрее- мог бы выйти на замену и спокойненько отбегать, не вступая в борьбу. Человеку надо отдать должное за честность.
Чудак он, на букву "М"!
+1
0
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FNT
Быдлан держит марку.
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